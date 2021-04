Így védenék az amerikai konzervatívok a tanárokat a genderideológiával szemben

Nem kell a tanároknak attól félniük, hogy bármiféle retorzió éri őket, ha egy transznemű diákot nem az általa megválasztott névmással illetnek. Ez lenne a célja annak a törvénytervezetnek, amelyet Arkansasban mutattak be nemrég.

A szabályozás szerint az arkansasi állami iskolákban dolgozó tanároknak nem lenne előírva, hogy olyan névmást használjanak a diákok esetében, amely nem egyezik meg azok biológiai nemével. A tanároknak arra is lenne lehetőségük, hogy jogi útra tereljék a dolgokat, amennyiben támadás érné őket emiatt – hívta fel a figyelmet a V4NA hírügynökség.

A törvénytervezet támogatója Mary Bentley republikánus képviselő, aki szerint azért van szükség erre a szabályozásra, hogy megvédjék azokat a tanárokat, akik attól félnek, per vár rájuk, ha nem az általuk preferált névmásokkal illetik az önmagukat transzneműként azonosító diákokat.

A bill that would provide safeguards for teachers who refuse to call a student by their name or their preferred pronouns passed the House of Representatives https://t.co/2KcUx5Z5Pe pic.twitter.com/tNotnkHToQ — KATV News (@KATVNews) April 9, 2021

A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy

némely fiatalok már állatként azonosítják magukat, ami újabb problémákat vet fel, amit a jövőben szintén kezelni kell.

A demokrata politikusoknak viszont más a véleménye Arkansasban. Megan Godfrey szerint a törvénytervezet támogatná azokat a tanárokat, akik szándékosan nem a megfelelő névmást használják a diákokkal szemben. Fred Love pedig azért állt ki, hogy mindenkit úgy szólítsanak, ahogyan az neki megfelel, szerinte ez csak tisztelet kérdése.

A törvénytervezetet elfogadták a képviselőházban, így az állami szenátus elé került a javaslat.

Megakadályozzák a kiskorúak elhamarkodott nemváltását

Szintén Arkansasban egy másik szabályozást is hoztak a genderideológia elleni védekezés jegyében. Nemrég elfogadtak egy olyan törvénytervezetet, amelynek értelmében az orvosok nem segédkezhetnek a 18 éven aluliak nemváltásában. Nem írhatnak fel nekik hormonkezelést, pubertásblokkoló gyógyszereket és nem végezhetnek el rajtuk nemváltó beavatkozásokat sem. Ezzel a lépéssel Arkansas lett az első olyan tagállam az Egyesült Államokban, ahol szabályozták ezt a kérdést.

De olyan terület is van, ahol nemet mondanak a gendernévmásokra. Az angliai Bournemouth-t, Christchurch-öt és Poole-t összefogó tanács elé került egy kezdeményezés a gendersemleges nyelv használatáról, a testület azonban végül úgy döntött, hogy nem vezeti be azt. Így nem válnak meg a hímnemű és nőnemű elnevezésektől, és nem vezetik be semleges megszólításként a „Mr.” és „Mrs.” helyett a „Mx.” kifejezést.

A helyiek örömmel fogadták a tanács döntését, volt, aki azt mondta, hogy végre egy ésszerű lépés történt. A kezdeményezés egyébként L-J. Evans tanácsoshoz fűződik, aki azzal indokolta a nemileg megkülönböztető kifejezések feleslegességét, hogy azok megerősítik a történelmi nemi sztereotípiákat.

Egyre több névmás

Mindeközben egyre bővül a gendernévmások listája. A haladóknak már nem elég az, ha semleges kifejezést használnak azokra az emberekre, akik nem tartják magukat se nőnek, se férfinak. A legújabb névmásokat már neo-névmásoknak hívják (neopronouns), erről a New York Times jelentetett meg egy cikket.

Is this all real? 😬”What Are Neopronouns? Noun-self pronouns can refer to animals—so your pronouns can be “bun/bunself” &kitten/kittenself.” Others refer to fantasy characters —“vamp/vampself,” “prin/cess/princesself,” “fae/faer/faeself” ⁦@nytimes⁩ https://t.co/LKxT5c7W51 — Christina Sommers (@CHSommers) April 9, 2021

Így az új, főleg az online közösségekben terjedő trend szerint most már nem csak az olyan névmások jöhetnek szóba az embereknél, mint például a ze/zir vagy a hir, hanem az olyanok is, amelyek valamilyen főnévből alakulnak ki, és utalhatnak állatokra vagy fantasztikus lényekre is. Ennek értelmében valaki azonosíthatja magát kismacskaként és így a rá vonatkozó megszólítás a „kitten/kittenself”, vagy természetfeletti, angyalszerű lényként, amely esetben a „fae/faer/faeself” névmásokat használja.

