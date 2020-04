Imádják a szokatlan békességet az albán flamingók

Harmadával nőtt a flamingók száma január óta Albánia nyugati partvidékén, ahol szokatlan békesség köszöntött a tájra a járványügyi korlátozások nyomán.

Az Adriai-tenger délkeleti medencéjében lévő Nartai-lagúna térségét csaknem háromezer flamingó festi immár rózsaszínre.

Nexhip Hysolakoj, a tájvédelmi körzetet felügyelő hatóság vezetője szerint az emberek távolmaradása miatt a vadvilág visszanyerte az őt megillető jogokat és az állatok újra szabadon élvezhetik a vidék természeti adottságait.

Az ellenőrizetlen városi beruházások, az egyre növekvő turizmus és az ipari tevékenységek évek óta fokozódó fenyegetést jelentenek a védett terület ökoszisztémájára.

A balkáni államban március eleje óta érvényben lévő járványügyi korlátozások miatt azonban most nyoma sincs a halászhajók, kompok és egyéb vízi járművek zajának, az autóforgalom is lecsökkent és a szomszédos gyárak is leálltak.

A környezetvédők reményei szerint a békés környezet arra bátorítja majd a madarakat, hogy nekikezdjenek az utódnemzésnek.

A flamingók általában néhány évig „utazgatnak” a Földközi-tenger különböző régióiban, mielőtt elérik az ivarérett kort.

A park szerint a lagúnában gyülekező madarak Afrikából, Olaszországból, Görögországból, Spanyolországból és Franciaországból érkeztek.

Borítókép: illusztráció