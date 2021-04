Isten segítségét kéri a fekete nő, hogy utálni tudja a fehéreket

Még februárban jelent meg egy imakönyv (A Rhythm of Prayer: A Collection of Meditations for Renewal), amely a megújulásban akarja segíteni az olvasóit. Ebben található meg egy olyan ima, amelyet egy teológiával foglalkozó professzor, Chanequa Walker-Barnes írt. Ennek az írásnak már a címe is beszédes: „Egy kimerült, fekete nő imádsága”.

Az ima rögtön azzal indít, hogy a nő segítséget kér Istentől ahhoz, hogy utálni tudja a fehér embereket. „Vagy legalábbis akarjam őket utálni” – folytatódnak a sorok, majd hozzáteszi az író, hogy nem akar többet törődni a fehér emberekkel sem egyéni, sem közösségi szinten. „Nem akarok többet törődni a félrevezetett, rasszista lelkükkel, és nem akarok hinni benne többé, hogy jobbak lehetnek, hogy nem lesznek többé rasszisták” – szögezi le fohászában a V4NA beszámolója szerint.

