Itt van Zente utódja: Szabó Zsófi gyűjt Levi génterápiájára

Zentéhez hasonlóan Leventének sincs sok ideje, hogy megkapja a 700 milliós génterápiát, amellyel az SMA betegsége ellenére teljes életet élhetne. Szabó Zsófi felkarolta a kisfiút, és Instagramján keresztül gyűjt neki.

Miután megtörtént a csoda, és a magyar emberek egy hét alatt összeadták a kis Györök Zente génterápiájához szükséges 700 millió forintot, most újabb kis lélek kér segítséget.

Leventét Szabó Zsófi mutatta be az Instagram oldalán. A kisfiú ugyanabban a ritka genetikai betegségben, az SMA-ban szenved, ahogyan Zente is, és neki is hatalmas esélyt jelentene, ha sorstársához hasonlóan megkaphatná a gépterápiát.

Az ideje viszont kevés: Levi decemberben lesz 2 éves. Egyelőre még vizsgálják, hogy hatásos lenne-e nála a génkezelés, ám Zsófi addig is minden követ megmozgat, hogy neki is sikerüljön, ami Zentének.

