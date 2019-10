Kedden adják be Zentének a hétszázmilliós gyógyszert

A budapesti Bethesda Gyermekkórházban kapja meg a sorsfordító kezelést a gerincvelői izomsorvadásban szenvedő kisfiú.

Fantasztikus hír érkezett Zentéről, akit az elmúlt hetekben egy egész ország ismert meg: végre megkaphatja azt a gyógyszert, ami teljesen megváltoztathatja az életét – írja a szeretlekmagyarorszag.hu.

A másfél éves, gerincvelői izomsorvadásban szenvedő kisfiú szülei szeptemberben indítottak gyűjtést a 700 milliós génterápiára, amely megváltást hozhat Zente számára.

A gyűjtés lázba hozta az egész országot, rengetegen próbáltak legalább egy kicsivel hozzájárulni a kisfiú gyógyulásához. Végül meg is történt a csoda, sikerült időben összegyűjteni az elképesztő 700 millió forintos összeget, amiből a család finanszírozhatja a kezelést.

Nemrég az is kiderült, hogy Zentének és szüleinek nem kell külföldre utazni ahhoz, hogy a kisfiú megkaphassa a gyógyszer, ugyanis Magyarországon is el tudják végezni a terápiát.

Hétfőn pedig arra is fény derült, hogy kedden a Bethesda Kórházban adják be a világ legdrágább gyógyszerét Zentének – ezt maga a kórház jelentette be egy közleményben.

Azt is írták, hogy az orvosok tájékoztatót is tartanak a sajtó és így a nyilvánosság számára is a közösségi gyűjtésből finanszírozott gyógyszer beadásáról, sőt a kórház képviselői a speciális, Európában még nem törzskönyvezett génterápiás módszer szakmai hátterét, és az előkészületeket is bemutatják.

Közben egy másik SMA-betegségben szenvedő kisfiú, Levente számára is elkezdtek gyűjteni, akinek szintén a 700 milliós Zolgensma nevű gyógyszerre lenne szüksége.

A kisfiút és családját még jobban szorítja az idő, mint Zentééket, ugyanis a kisfiú decemberben betölti a második évét, és a gyógyuláshoz az kell, hogy a gyerekeknek 2 éves koruk előtt adják be a gyógyszert.