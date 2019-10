Kiállításon mutatják be az Oszama bin Laden elleni hajsza részleteit

A terroristavezér elfogásának titkosítás alól felszabadított dokumentumait és a misszióval kapcsolatos tárgyakat is bemutatja egy novemberben nyíló tárlat a New York-i terrortámadás emlékére létesített múzeumban.

A Revealed: The Hunt for Bin Laden című kiállítás november 15-én nyílik meg az emlékmúzeumban. A kiállítás multimédiás eszközökkel számol be a misszióról, amelynek végén 2011-ben sikerült lecsapni az al-Kaida nemzetközi terrorszervezet Pakisztánban rejtőző vezérére, Oszama bin Ladenre.

A kiállítás rajzokkal, videókkal, hangfelvételekkel idézi fel a terroristavezér felkutatását. A felvételeken a titkosszolgálati ügynökök, Barack Obama akkori elnök és az akcióban részt vevő különleges egység, a US Navy SEAL tagjai is megszólalnak.

Fotók mutatják be az afganisztáni helyszíneket, ahol bin Laden után folyt a kutatás. A különleges egységek a hegyvidéket és barlangokat is átkutatták.

Bin Laden a térséget uraló táliboktól az al-Kaida tagjainak szabad mozgást biztosító útlevelet kapott. Egy ilyen útlevelet a tárlaton is bemutatnak.

A kiállítás nemcsak a misszió eredményeit, hanem annak kudarcait és hibáit is feltárja.

Egyebek mellett beszámol a sikertelen elfogási kísérletekről, mielőtt Oszama bin Laden eltűnt volna Afganisztánban.

A hajszában számos al-Kaida-tagot fogtak el, akiknek információja lehetett Oszama bin Laden rejtekhelyéről.

A terroristavezért megtaláló és tűzharcban megölő különleges egység tagjai a saját szavaikkal számolnak be egy felvételen az akcióról.

A kiállításon a rejtekhelyről készült fotókat és a ház modelljét is bemutatják.

A Szeptember 11. Nemzeti Emlékhely és Múzeum (National September 11 Memorial and Museum) a terrortámadásban lerombolt New York-i ikertornyok alapjainál, részben a föld alatt épült. A támadásnak több mint 2700 halálos áldozata volt. A múzeum gyűjteményében mintegy 60 ezer tárgyi emlék idézi fel az áldozatok személyes sorsát és a támadás következményeit.