Különös dolgot fedeztek fel az orangutánoknál

A skóciai St. Andrews-i Egyetem és az Indianapolis Zoo közös kutatásban tanulmányozta az állatokat, mikor a nyelvképzési hasonlóságokra figyelmesek lettek – írja a hirado.hu a Daily Mail alapján.

A kutatók az állatkerti gondozókkal dolgoztak együtt Indiana államban, és két majmot, a 11 éves Rockyt és a 36 éves Knobit tanulmányozták, akiknek olyan egyszerű hangszereket adtak, mint például a kazoo, és énekeltek is.

