Magyar műszer méri az űrhajósokat érő sugárzást a Hold körül

A NASA új Orion űrhajója első, egyelőre emberek nélkül végzett Hold körüli próbarepülésére a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Energiatudományi Kutatóközpontjának (EK) passzív detektorait is magával viszi, ezek segítenek majd felmérni, hogy mekkora és milyen sugárzás éri az űrhajósokat – olvasható abban a beszámolóban, amely MARE (MATROSHKA AstroRad Radiation Experiment) kísérlet részleteiről jelent meg az MTA EK honlapján kedden.

Tavaly szeptemberben közölte Hirn Attila, az MTA EK-ban működő Űrdozimetriai Kutatócsoport vezetője, hogy munkatársai is meghívás kaptak az Orion űrhajó EM-1 jelzésű Hold körüli repülésének programjába. A kutatócsoport passzív dózismérő detektoraival vesz részt abban a kísérletben, amelynek során az űrhajósok helyére 1-1 antropomorf – azaz emberszerű – női fantomot helyeznek el.

A MARE (MATROSHKA AstroRad Radiation Experiment) kísérlet újabb részleteiről szóló beszámoló szerint

A végtagok nélküli, 38-38 szeletből felépített, ún. testszövetekvivalens (vagyis az emberi test szöveteit leképező) műanyagból készült torzók sűrűsége testen belül a lágyszöveteknek, csontoknak, illetve a tüdőknek megfelelően változik. A torzókban – elsősorban az érzékenyebb szervek, úgy mint a tüdők, a gyomor, az anyaméh, illetve a csontvelő helyén – több mind 5600 sugárzásmérő detektor, illetve dózismérő foglal majd helyet, közöttük az MTA EK detektorai is.

Radiation for dummies! ☢️🤓 Meet Helga and Zohar, the two phantoms destined for a pioneering lunar flyby on @NASA_Orion. Their measurements will help protect space travelers from space radiation #ExploreFarther #LiveBetter #ForwardToTheMoon

Read more: https://t.co/XJTC7s845y pic.twitter.com/VhsFnW2I5Z

— Human Spaceflight (@esaspaceflight) January 25, 2019