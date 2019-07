Másfél percet vert a profi borbélyra Szandra elefánt (videó)

Richter Flórián 15 éves korában kezdte el betanítani Szandrának a mutatványt.

Különleges összecsapás szemtanúi lehettek szombaton, Zamárdiban a Flórián Cirkusz előadás nézői – írja a Bors.

Ibrahim, a budapesti borbély és Szandra, a cirkusz negyvennégy éves elefántja mérte össze a tudását: ki tud gyorsabban megborotválni egy férfit? Az előbbinek erre 2 perc 59 másodpercre, az utóbbinak mindössze másfél percre volt szüksége.

„Nem gondoltam volna, hogy alulmaradok ebben a párharcban” – mesélte Ibrahim, aki 2008 óta él Budapesten a magyar feleségével és gyermekükkel. Manézsban most borotvált először, de már a hazájában is borbélyként dolgozott. Ott a szalonjába betérni kulturális esemény, és úgy látja, hogy szakállt igazíttatni nálunk is kezd divatba jönni.

A hazai pálya és a rutin azonban Szandrának kedvezett.

„Magyarországon az Aida nevű elefánt borotvált először cirkuszban még az ötvenes években” – mondta Richter Flórián, a cirkusz igazgatója.

„Az­tán édesapámnál betanították még erre a Jubile nevű elefántot, majd amikor az állat ebből kiöregedett, szerette volna Szandrát is betanítani erre a produkcióra, de nem sikerült. Én akkor tizenöt éves voltam, és felajánlottam, hogy foglalkoznék vele, de apám szigorúan megtiltotta, ezért titokban gyakoroltam vele az istállóban. Mindig, ha véletlenül valami jó mozdulatot csinált, például megfogta a pamacsot, akkor jutalmat kapott. Három-négy hónap múlva megmutattam az apámnak a kész produkciót egy próbán, apám megdicsért, és 1993 óta ez része az előadásnak, de ilyen összecsapás először kapott helyet a műsorban” – mondta Flórián.