Müller Cecília döbbenetes adatot közölt a delta variánsról (videó)

Az egész világon, így Európában és hazánkban is megfigyelhető, hogy ismét emelkedik a fertőzöttek száma, ám nálunk egyelőre csak enyhén – részletezte az aktuális járványhelyzetet Dr. Müller Cecília tisztifőorvos a TV2 szerda reggeli műsorában.

Ezt ne hagyja ki! Amikor Gyurcsány lelepleződött: hazudozás után a sokkoló valóság

A szakember a TV2 szerda reggeli műsorban arról is beszélt: egyértelmű jelei vannak, hogy megérkeztünk a járvány negyedik hullámának küszöbére, ilyenek például a szennyvíz adatok is, amelyek az elmúlt napokban több nagy városban is emelkedő tendenciát folytatnak. A tisztifőorvos kiemelte: mára az egész világon a delta variáns vált dominánssá, és ez a helyzet hazánkban, Magyarországon is: a fertőzéses esetek 90 százalékáért ez a mutáció a felelős – írta meg a Bors.

Az oltás mellett nagyon fontos a higiénés szabályok betartása, ne felejtsünk el sűrűn kezet mosni, ne köhögjünk, vagy tüsszentsünk anélkül, hogy eltakarnánk a szánkat, hiszen ezekkel az egyszerű dolgokkal is jelentősen csökkenhet a vírus terjedése.

Az összes eddigi mutációnál fertőzőbb ez a mutáns, ami már hazánkban is domináns

– hangsúlyozta Müller Cecília.

Ne higgyünk az álhíreknek, az oltás segít

Müller Cecília arról is beszélt, hogy egyelőre csak az oltás nyújthat védelmet.

Azoknál alapvető biológiai ismeretek hiányoznak, akik elhiszik az olyan áltudományos oltásellenes dezinformációkat, mint például, hogy az mRNS vakcina beépül a DNS-be. Sokan az ilyen tévhitek miatt nem mernek oltakozni, de vannak olyan, akik arra hivatkoznak, hogy túl gyorsan engedélyezték ezeket az oltóanyagokat. Pedig ezzel semmi gond nincs, hiszen a kialakult, súlyos globális helyzet miatt egyszerűen csak meggyorsították az engedélyezéseket, ez történt – emelte ki a szakember.

Az oltóanyagok biztonságosak és hatékonyak

– jelentette ki. Minden fontos vizsgálati fázison végigment ez a típusú oltóanyag előállítás, csak úgy, mint a korábbiak. Csak a második oltás beadását követően még nem telt el túl sok idő, ám most már szépen gyűlnek a tapasztalatok. Nagyon fontos tehát, hogy kicsit növeljük a bizalmunkat a valódi szakemberek irányába, hiszen csak rájuk érdemes hallgatni, bennünk érdemes bízni – mondta el a tisztifőorvos.

Speciális figyelőrendszert működtetünk

Dr. Müller Cecília arra is kitért: hazánkban a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az operatív törzs egy igen speciális megfigyelőrendszert (surveillance) működtet, amely tökéletesen bevált. Ez azért is nagyon fontos, hiszen a variánsok a járványügy jellemzőit is megváltoztathatják, vagyis a védekezés módszerét.

Olyan megfigyelőrendszer működik nálunk, amivel időben tudjuk a valós idejű adatokat látni, és ennek megfelelően időben tudunk lépni.

Azokat a vírusokat hamar tudják azonosítani, amik belépnek az országba. Ezért lehetséges, hogy még a WHO lépései előtt tudunk intézkedni itthon – zárta gondolatait a tisztifőorvos.

Borítókép: a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet munkatársa beoltja a Péchy Mihály Építőipari Technikum egy tanulóját a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyaggal, a Comirnaty-vakcinával az intézet Szent Anna utcai épületében 2021. szeptember 2-án