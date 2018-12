Óriáskígyó hátán menekültek a varangyok

Ritka jelenségre lett figyelmes egy család a nyugat-ausztráliai Kununurra városában – írja a The Guardian. Egy 3,5 méteres pitonon varangyok lovagoltak, aminek az volt az oka, hogy óriási vihar pusztított a környéken, és egy áradó tóból menekültek az állatok.

Paul és felesége, Anne Mock attól tartottak, hogy a heves esőzések miatt megsérülnek a víztározó tavat szabályozó gátak, ezért a férfi a vihar kellős közepén körülnézett a területen. Ekkor lett figyelmes az óriáskígyóra, és a fuvart kihasználó, hátára felkapaszkodó varangyokra.

A férfi videót is készített a különleges látványról:

68mm just fell in the last hour at Kununurra. Flushed all the cane toads out of my brothers dam. Some of them took the easy way out – hitching a ride on the back of a 3.5m python. pic.twitter.com/P6mPc2cVS5

— Andrew Mock (@MrMeMock) December 30, 2018