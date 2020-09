Pucér felnőttek okítják a gyerekeket egy tévéműsorban (videó)

Arra tanítják a gyerekeket az Ultra Strip Down című gyerekműsorban, hogyan gondolkozzanak pozitívan saját testképükről. Mindezt úgy próbálják elérni, hogy a stúdióban ülő mindössze 11-13 éveseknek felnőtteket mutatnak teljesen meztelenül. Minden adásban öt felnőtt van, akik a gyerekekben felmerülő kérdésekre válaszolnak, amelyek vonatkozhatnak a testük bármelyik részére, így a nemi szerveikre is – adta hírül a V4NA hírügynökség.

Az Ultra Strip Down műsorvezetője, Jannik Schow elmondta, hogy sokan felháborodtak a műsoron, amiért a meztelenséget és a gyerekeket együtt mutatják benne. Szerinte azonban itt nem a nemiségről és a szexről van szó, csupán azt akarják megtanítani, hogy az emberi testet természetesnek kell venni és mindenhogyan el kell fogadni.

This is a CHILDREN’s show on Danish TV entitled “Ultra Strips Down”,produced by Danish branch of Warner Bros.

The show claims to teach kids about different body types by exposing them to naked adults!

Why?

Why are there now so many pushing to destroy children?#SaveTheChildren pic.twitter.com/aUMvpgrMst

