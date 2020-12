Pusztító ciklon közelit a Fidzsi-szigetekhez

Szívünk soha el nem múló fájdalmával mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett édesanyánk WURSTNÉ DESICS RITA elhunytával bármely módon részvétüket kinyilvánították, sírját a szeretet és kegyelet virágaival beborították. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanya, nagymama, dédmama CSONKA ANDRÁSNÉ szül. Soós Erzsébet életének 67. évében örökre megpihent. Temetése 2020. december 18-án, pénteken a 13.15-kor kezdődő szetmise után lesz az ikervári temetőben. A gyászoló család

„Küzdöttél, de már nem lehet a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit szerettek.„ Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó férj, édesapa, nagypapa, testvér és rokon MAXIMOVICS JÓZSEF életének 68 évében váratlanul elhunyt. Temetése 2020. december 19- én, szombaton 13 órakor, polgári szertartás szerint lesz a büki temetőben. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Kérnénk a részvétnyilvánítás mellőzését. Szerető családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ÖZV. MÁCSEK FERENCNÉ szül. Mihálka Irén 92 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatására későbbi időpontban kerül sor. Gyászoló család

"Úgy mentél el, mint a madár, elköszönni már nem tudtál. Tied a csönd, a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BOCSI JÓZSEF életének 84. évében csendesen elhunyt. Örök nyugalomra helyezése 2020. december 18-án, pénteken 14 órakor lesz a szentgotthárdi temetőben. Gyászmise aznap 13 órakor a római katolikus templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család

Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték, szerették, hogy DR. PAVLICS IMRE TAMÁS méltósággal viselt betegség után életének 80. évében visszaadta lelkét a Teremtőnek. Hamvasztás utáni búcsúztatása december 19-én, szombaton, a 14 órakor kezdődő gyászmisével lesz a Szent Jakab-templomban Gencsapátiban. Szűk családi körben helyezzük végső nyugalomra. Kérjük a koszorúk, sírcsokrok mellőzését. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanya, nagymama, dédmama CSONKA ANDRÁSNÉ szül. Soós Erzsébet életének 67. évében örökre megpihent. Temetése 2020. december 18-án 13 óra 15 perckor kezdődő szetmise után lesz az ikervári temetőben. A gyászoló család

"Örök nyugodalmat adj, ó Uram neki." Megrendülten tudatjuk, hogy KOZMA RÓBERT a Metropolis Kft. dolgozója életének 48. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2020. december 23-án, szerdán a 9.00 órakor kezdődő gyászmisét követően 9.30-kor lesz a szentkirályi temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászolják keresztszülei és rokonai

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BERKI FERENCNÉ szül. Tanó Valéria 67 éves korában örökre megpihent. Hamvait 2020. december 18-án, pénteken 15 órakor a nicki temetőben helyezzük örök nyugalomra. A gyászoló család

"Itt hagytad azokat, akiket szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Szívedben nem volt más, csak szeretet, szorgalom és munka volt az egész életed. Másképp lenne minden, ha velünk lehetnél, ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, örökké szeretünk, nem fogunk feledni." Örök fájdalommal emlékezünk MÉRTH ISTVÁN halálának 8. évfordulójára. Szerettei

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy drága édesanyánk, nagyink, dédink, szeretett anyós, rokon, DALLOS LAJOSNÉ szül. Molnár Margit 2020. december 8-án 91. életévében visszaadta lelkét a Teremtőnek. Evangélikus szertartás szerint búcsúzunk tőle. Végső nyughelyére 2020. december 22-én 14.45-kor kísérjük a Jáki úti temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. A járvány miatt tisztelettel kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését, s a pandémia szabályainak betartását. Gyászoló családja

"Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, s nyugalmadat nem zavarja senki. Életed elszállt, mint a virágillat, de emléked ragyog, mint fényes csillag." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após ZÁBÓ ISTVÁN életének 75. évében csendesen elhunyt. Temetése 2020. december 22-én 14 órakor lesz a sárvári városi temetőben. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló család

Szomorú szívvel emlékezünk RÁCZ ANTALNÉ szül. Holpert Rozália halálának 20. évfordulóján. Szerető családja

"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanya, nagymama, dédimama HORVÁTH ANTALNÉ szül.: Molnár Jolán életének 90. évében vissza adta lelkét az Úrnak. Végső nyugalomra helyezése 2020. december 19-én, szombaton a 10.30-kor kezdődő gyászmisét követően 11.00 órakor lesz szűk családi és rokoni körben Gyöngyösfalu (ludadi) temetőben. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Szerető családja

"Nem simogat már dolgos két kezed, Nem simogatjuk őszülő fejed, Nem tekint ránk aggódó szemed, Marad a csend, mindent köszönünk Neked." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy férjem, édesapánk, nagyapánk PÁTI ZOLTÁN életének 77. évében elhunyt. Temetése 2020. december 22-én, kedden 14 órakor lesz a pankaszi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban bármely módon osztoznak. A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk HITTALLER TAMÁS halálának 5. évfordulóján. Családja

"Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Fájdalommal emlékezünk GOMBÁS LÁSZLÓ halálának 30. évfordulóján. Szerető felesége és lányai

"A búcsúszó, amit nem mondtál ki, elmaradt, Elmentél, de szívünkben örökké velünk maradsz. Nélküled már semmi nem lesz olyan, mint régen, Fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében. Idézzük szavaid, mosolyod, emléked, Szerettünk, szeretünk, nem feledünk téged." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér, rokon KISS ILDIKÓ életének 62. évében elhunyt. Szeretett halottunk temetése 2020. december 21-én, hétfőn 9.30-kor lesz a Jáki úti temetőben. Szentmise 2021. január 6-án 8.00 órakor a Szent Márton-templomban. Ezúton mondunk köszönetet minden rokonnak és ismerősnek, akik fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló testvére és rokonai

"Ha már nem vagyok, válassz egy csillagot, mely átölel, ha kell enyhíti bánatod! Ha fénye rád ragyog, érezd, hogy én vagyok... Távolból figyellek, mint te a kis csillagot, ha az éj eljön, én mindig itt vagyok." Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindenkivel, akik ismerték, hogy szeretett férj, édesapa, nagypapa, após, testvér, rokon és barát BENCSICS SÁNDOR életének 82. évében itt hagyott bennünket. Hamvainak örök nyugalomra helyezése 2020. december 22-én, kedden 13.30-kor a szombathelyi Jáki úti temetőben lesz, polgári szertartás keretében. Kérjük a szertartás utáni személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Részvétüket egy szál virággal rójják le. A gyászoló család

"Temető kapuja szélesre van tárva, útjait naponta sok-sok ember járja. Van, aki virágot, mécsest visz kezében, olyan is, ki bánatot szomorú szívében. Egy éve már, hogy mi is ezt az utat járjuk, megnyugvást lelkünkben még most sem találunk. Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, szemünkből a könny naponta kicsordul. Hideg sírköveden pihentetjük kezünk. itt vagyunk gyermekeünk: Rád emlékezünk." Emlékezünk VINCZE LÁSZLÓ halálának 1. évfordulóján. Szüleid, testvéred és családja