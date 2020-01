Szexhormonokkal csábítják el az autópálya útjában álló cincéreket

Elképesztő energiába és pénzbe kerül Romániának egy kilométernyi autópálya megépítése, egy magyar forrás szerint 2018-ban egy kilométernyi román autópálya 9,3 milliárd forintba került. Hol a kivitelezővel folytatott vita, hol a források eltűnése nehezíti ezeket a beruházásokat. Most azonban ennél is prózaibb ok, a „sebezhetőnek” minősített gyászcincérek lakóhelye miatt vesztegel egy sztrádaberuházás, amelyet úgy oldanának meg, hogy szexuális gerjedelmet kiváltó hormonokkal csábítanák máshová a rovarokat.

Mintha átok ülne a romániai autópálya-építkezéseken. 2014-ben még csupán 646 kilométer pályán lehetett autózni, szemben például Spanyolországgal, ahol akkorra már 16 ezer kilométer sztrádát építettek, de ugyanabban az évben már Magyarországon is csaknem háromszor annyi: 1781 kilométernyi autópálya volt. A meglévő hálózat ráadásul az ország 41 megyéjéből mindössze tizenhármat érintett – írja a V4NA. A korabeli kormányfő Victor Ponta azt ígérte, hogy 2018-ig duplájára emelik a sztrádák hosszát. Az uniós pénzeken kívül ezért bevezettek egy literenkénti 7 eurócentes különadót is, de – most már úgy tűnik – mindhiába. Azóta a romániai autópálya építés a be nem fejezett munkákról, illetve az elfolyó pénzekről szól. A Magyarépítők oldalán végzett számítás szerint 2018-ig, figyelembe véve a rendelkezésre álló forrásokat (mintegy 4000 milliárd forint) és a ténylegesen megépült utakat (430 kilométer) egy átlagos kilométer 9,3 milliárd forintnyi költséggel épült meg. Ez még akkor is horribilis összeg, ha tudjuk, hogy az ország domborzati viszonyai elég változatosak. Ha ez még nem lenne elég… Mindennek a tetejében különös gond van a dél-erdélyi Nagyszebentől Pitesti-ig tartó, még nem létező autópályával. A Főtér.ro szerint egy volt és egy jelenlegi szállításügyi miniszter most éppen azon vitatkozik, hogy ki mit ígért, és kinek van igaza. Ami tény: Erich Unterwurzacher, aki az unión belül a regionális fejlesztési politikával foglalkozó igazgató, levelet írt, amelyben aggodalmát fejezte ki az autópályának az élővilágra és környezetre gyakorolt hatása miatt, példaként említve a gyászcincért (Morimus funereus), amelyik egy sebezhetőnek nyilvánított bogárfaj. Ezért újabb dokumentumokat kértek arról, hogy mit tesz a román kormány azért, hogy az építkezések ne érintsék károsan ezt és a többi fajt. Amennyiben a román kormány nem válaszol, a bizottság visszautasíthatja a projekt finanszírozását – szerepel a dokumentumban. Lucian Bode, az új közlekedési miniszter most villámgyorsan konzultálni kezdett az ügyben a természetvédőkkel és máris született egy megoldás, amelyet Németországban már alkalmaztak a stuttgarti főpályaudvar átalakításakor. Feromonok bevetésével költöztetnék el a Nagyszeben-Pitesti autópálya “útjában álló” gyászcincéreket egy kicsit távolabbra. Ezek olyan kémiai vegyületek amelyek a szexuális vonzalom serkentésére szolgálnak. Az európai alapok minisztériuma által megbízott szakértők jelenleg is Brüsszelben tárgyalnak erről a lehetőségről.