Titokzatos jeleket fogtak az űrből

A tudósok dolgoznak az ügyön.

Titokzatos jeleket, úgynevezett gyors rádiókitöréseket (Fast Radio Burst, FRB) észlelt az űrből egy, a Földtől mintegy három milliárd fényévnyi távolságra lévő forrásból a kínai óriásteleszkóp.

A fél kilométer átmérőjű, FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope) néven emlegetett rádiótávcső a valaha épített legnagyobb és legérzékenyebb rádióteleszkóp.

Az észlelés után a tudósok egyeztetik és feldolgozzák a jeleket – közölték a Kínai Tudományos Akadémia Állami Csillagvizsgáló Intézetének (NAOC) kutatói.

A gyors rádiókitörések a legfényesebb kitörések az univerzumban. Gyorsnak nevezik őket, mivel jeleik rövidek, alig néhány milliszekundumosak. Eredetüket még nem tudták megmagyarázni. Az ismétlődő kitörések észlelése azonban segíthet a rádiókitörések fizikai mechanizmusának és eredetének megismerésében.

A kínai tudósok egy nagyon érzékeny műszert szereltek a teleszkópra, mellyel megfigyelték az FRB121102 nevű FRB-forrást. Ezt először 2015-ben észlelte a Puerto Ricó-i Arecibo Obszervatórium. Augusztus végétől szeptember elejéig több mint 100 kitörést észleltek a forrásból. Ez a valaha észlelt legmagasabb számú kitörés.

A Pingtang megyei karsztvölgyben álló FAST építése 2016 szeptemberében fejeződött be, rendszeres működését idén szeptemberben kezdi el. Több mint tíz ország és régió kutatói terveznek megfigyeléseket a teleszkóppal, mellyel a korábban kivitelezhetetlen kutatások is lehetővé válnak. A gravitációs hullámok, az exobolygók, az ultranagy energiájú kozmikus sugárzás (UHECR), a csillagközi anyag megismerésében, a csillagászati, asztrofizikai és alapvető fizikai ismeretek bővítésében is nagy szerepe lehet a jövőben.

Borítókép: technikus ügyködik a FAST gépezeten augusztus végén