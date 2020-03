Traktorozást és vodkát javasol koronavírus ellen a fehérorosz elnök

Fehérororszország az egyetlen ország Európában – de talán a világon is –, ahol eddig semmilyen óvintézkedést nem rendeltek el a koronavírus-járvánnyal összefüggésben – írja a V4NA hírügynökség. Aljaszandr Lukasenka, a kelet-európai állam teljhatalmú elnöke „tömegpszichóznisnak” tartja a járványt, amelyet a földeken végzett mezőgazdasági munka „meggyógyít”.

Fehéroroszországban hivatalosan már 81 vírusfertőzöttet tartanak nyilván, Lukasenka mégis „abszolút hülyeségnek” nevezte a határok lezárását, amit a szomszédos Lengyelország már több mint egy hete megtett.

“I don’t drink, but recently I’ve been saying that people should not only wash their hands with vodka, but also poison the virus with it.

You should drink the equivalent of 40-50 millilitres of rectified spirit daily. But not at work.”

suggests Alexander Lukashenko

🇧🇾 pic.twitter.com/DCFhlgQBXM

— Visegrad 24 🇨🇿🇭🇺🇵🇱🇸🇰 (@visegrad24) March 18, 2020