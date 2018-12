Talán arra a kérdésre is választ kapunk, volt-e élet a vörös bolygón.

A kutatók szerint új fejezet kezdődött a Mars kutatásában, miután az InSight amerikai űrszonda elhelyezte első mérőműszerét a marsi talajon – hangzott el az M1 csütörtöki adásában.

Kiss László csillagász-fizikus a műsorban kiemelte, hogy a marsi vizsgálatok arra a fontos kérdésre adhatnak választ, hogy volt-e élet a Marson.

Egész világegyetemünk, világképünk fontos kérdése, hogy a Föld annyira különleges hely-e, hogy csak itt fejlődhettünk ki mint gondolkodó lények, vagy az élet bárhol máshol kifejlődik, ahol erre lehetőséget kap

– fejtette ki.

Emlékeztetett, hogy az űrszonda november 26-ai landolása óta a kutatók azon dolgoznak, hogy a Mars felszínén érzékeny műszereket helyezzenek el.

Egy hosszú robotkar szeizmométert helyez el, amely a marsi tektonikát fogja vizsgálni, ennek egyik segédműszere az a mikrofon is, amely az emberi fül számára is hallható hangokat rögzíti. Emellett egy 5 méter hosszú tüskét fúrnak be a marsi felszín alá, amely a hő terjedését vizsgálja a talajban. Ezek alapján majd mintegy 2 év múlva tudni fogjuk, hogy a Mars múltja milyen lehetett, hiszen ez a jelenlegi belső szerkezetből kikövetkeztethető lesz – közölte.

