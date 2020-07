Veronai buszbaleset: per indulhat a buszos cég és az üzemorvos ellen is

A sofőr, V. János június közepén a lehető legtöbbet, 12 évet kapta amiatt, mert három és fél éve egy oszlopnak vezette a diákok buszát. Luciano Gorra bíró úgy látja, soha nem lett volna szabad volán mögé engedni és kiolvasható belőle, hogy a sofőr helyzetét rontotta, hogy meg sem jelent a bíróságon. Ugyanakkor az olaszországi perben az üzemorvos és a buszos cég vezetőjének felelősségét nem vizsgálták. A halálos áldozatok hozzátartozóinak egy része magánvádas eljárásokra készül, aminek ez az ítélet lesz az alapja.

Budapesten adott interjút az Origónak Davide A. Tirozzi, az áldozatok jogi képviselője és elkísérte az egyik áldozat nagybátyja, Szendrei Endre is.

A veronai buszbaleset halálos áldozatait Olaszországban az az ügyvéd képviseli, aki évekkel ezelőtt elérte, hogy

az ilyen típusú baleseteket, mint ami a diákokat érte, ne a gondatlanságból elkövetett kategóriába sorolják, hanem közúti emberölésnek minősüljenek.

Többek között ennek a módosításnak köszönhető, hogy V. János 12 évet, vagyis a maximumot kapta június közepén első fokon. Luciano Gorra bíró 30 napot kért arra, hogy részletesen kifejtse az ítélet magyarázatát. Elkészült a közel 40 oldalas dokumentummal, amit az olasz ügyvéd már el is olvasott. Most fordítják magyarra az áldozatok hozzátartozóinak.

„A bíró úr először azt a kérdést tisztázta, hogy ki vezette a buszt, mert ez nem volt egyértelmű az ügy tárgyalásának elején. Kimondja, hogy V. János. Aztán arról ír, hogy több felelőse lehet ennek, például a buszcég vagy az üzemorvos” – kezdte Davide A. Tirozzi.

„A bíró azt is egyértelműen bizonyítottnak veszi, hogy a sofőr beteg volt. Nála kellett volna lennie az alvását segítő gépnek, amit nem vitt magával, nem volt a buszon. Emellett az indoklásában hivatkozik arra, amit a tanúk állítottak, hogy már a tragédia előtt is álmos, fáradt volt. Úgy ítélte meg a bíró, hogy V. Jánosnak észre kellett volna vennie ezt magán, meg kellett volna állnia és azt kellett volna mondania a másik sofőrnek, hogy cseréljenek, amit nem tett meg” – tette hozzá.

Az ítélet indoklásában Luciano Gorra azt tanácsolta a hozzátartozóknak, hogy

járjanak utána, V. János miért ülhetett volán mögé.

„Azzal, hogy vezethetett, nagyon nem értett egyet. Az is érezhető az indokolásból, hogy tiszteletlenségnek vette, hogy a sofőr soha nem jelent meg előtte, semmilyen módon még csak a jelét sem mutatta annak, hogy egyáltalán sajnálja, ami történt” – mondta az ügyvéd.

Lángokba borult a diákok busza

2017. január 20-án, a 17 halálos áldozatot követelő veronai balesetben egy magyar turistabusz gyulladt ki. A budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói egy franciaországi sítáborból tartottak hazafelé. Volt diákok, tanárok és az egyikük családja is velük utazott. A nyomozás során kiderült, hogy

a busz fékezés nélkül hajtott a szalagkorlátnak a Verona melletti A4-es autópályán, mielőtt az egyik felüljáró pillérének csapódott volna.

Mint kiderült,

a sofőr, V. János, a vád szerint a tragédia pillanatában elaludt, mivel nem fékezett, és a kormányt sem rántotta el.

Bár felmerült, hogy nem ő vezette a buszt, valójában az autópálya kameráinak felvételein látható, ki ült a volán mögött, és mint kiderült, az első vallomásában maga is ezt mondta, csak később vonta vissza. Annak ellenére, hogy az orvosi vizsgálatok is a vádat igazolták. Ezekben az áll, hogy a

testén megtalálták a biztonsági öv nyomát, a fejsérülése pedig attól keletkezhetett, hogy ráesett az ülés fölé elhelyezett televíziókészülék.

A társa aludt, ő nem volt bekötve. Olyan sérüléseket szerzett, ami azt igazolja, hogy ő nem vezethetett.

Gyorsított eljárásban született ítélet

A hosszan elhúzódó előkészítő tárgyalások után felgyorsultak az események a veronai buszbaleset perében. A bíró bejelentette, hogy gyorsított eljárásban zárják le az elsőfokú tárgyalást az elsőrendű vádlott, a buszsofőr, V. János esetében. A koronavírus-járvány miatt hónapokra leállt a veronai városi bíróság, de amikor kinyitott, az elsők között folytatták a „magyar ügyet”.

A 12 éves börtönbüntetés ellen a sofőr ügyvédei fellebbeztek.

Az ítéletnek része volt az is, hogy Olaszországban többé nem ülhet volán mögé V. János.

Ezt azzal indokolta Luciano Gorra, hogy nagyon beteg.

„Nyilván a sofőr felelős, de felelős mindaz, aki tudta, hogy milyen egészségügyi állapotban van. Sőt, egy munkaadónak még jogi kötelessége is lett volna az, hogy ne küldje olyan messzire őt, ahol nem tudja biztonsággal használni a gépet, ami az alvási apnoéja miatt az alvásához szükséges. Olaszországban másfélék a konnektorok, ha nem tudja beledugni a gépet, nem tudja használni sem. Őt nem lett volna szabad olyan utakra küldeni, ahol nem tud aludni. Egy valamit szögezzünk le, V. János nem azért kapta ezt a gépet, hogy vezethessen, hanem azért, hogy életben maradhasson” – mondta Szendrei Endre, aki elárulta, hogy a halálos áldozatok rokonai közül többen eljárást indítanak azért, hogy V. Jánostól örökre vegyék el a jogosítványt, mert az olasz ítélet, miszerint nem vezethet többet, az uniós jog szerint kizárólag Olaszországra érvényes.

Nem ez lesz az egyetlen magánvádas indítvány, amit az ítéletre, valamint annak indokolására alapoznak a közeljövőben.

„Eljárást szeretnénk kezdeményezni az üzemorvos ellen, akit egyáltalán senki nem vizsgált, holott az igazságügyi orvosszakértő kimondta, hogy túllépte a hatáskörét. Ő nem adhatott volna ki egy ilyen igazolást, különösen arra tekintettel, hogy az erre irányuló szakorvosi vizsgálat még nem fejeződött be. Ő két héttel hamarabb kiadta azt, amit még senki nem tudott. Ez miért nem felelősség? Eközben a munkaadó azt mondja, hogy én azért engedtem vezetni, mert az üzemorvos azt mondja, hogy szabad neki” – tette hozzá.

Az ítéletben vannak anyagi kártérítésre vonatkozó részek is, amelyek már jogerősek. Ezeknek az érvényesítéséhez polgári peres eljárást kell indítania a hozzátartozóknak, mert az uniós jog szerint az ítélet ezen része egyelőre csak Olaszországban érvényes.

200 ezer euró kártérítést kaptak már a családok és még halálos áldozatonként 200 ezer eurót kell kapniuk eszerint.

Az ítéletben meghatározott összegből le kell vonni azt, amit a biztosító már kifizetett nekik, mivel a cég a buszt üzemeltető vállalkozás és a sofőr helyett vállalt felelősséget. A maradék összeget az üzemeltetőnek és a sofőrnek kell kifizetnie.

„Ezen kívül még vannak költségtérítések is, amit szintén be kell hajtani, csak az uniós jog azt mondja, hogy mivel az áldozat és a károkozó magyar, ezért a magyar törvények szerint kell ebben eljárni. Ezért nem lehet Olaszországban kezdeményezni ezt, az autópálya szakszervezetekkel szemben viszont nem így lesz” – tette hozzá.

Az indokolásban szóba került a pót-üzemanyagtartály is.

Luciano Gorra bíró úgy ítélte meg, hogy a baleset bekövetkezésében ennek nem volt szerepe, ugyanakkor a robbanásban vagy abban, hogy milyen nagy tűz keletkezett, lehetett.

„Csak ebbe az irányba sajnos a vizsgálatok nem terjedtek ki” – mondta Szendrei Endre.

Szabadlábon még hónapokig, évekig

Eközben, az elmúlt 2 és fél évben V. János egyetlen napot sem töltött sem előzetes letartóztatás alatt, sem házi őrizetben és most sem fogták el, Békéscsabán él. Akkor kezdi meg a büntetése letöltését, ha megszületik a végleges ítélet.

„Mivel ez csak elsőfokú ítélet, teljesen normális, hogy ő még nincs börtönben” – mondja Davide A. Tirozzi majd hozzáteszi, ha sikerül megegyezniük Velencében, ahová másodfokon kerül az ügy, azonnal viszik a rácsok mögé, de ha eljut harmadfokra, Rómáig, akkor meg kell várni ezzel azt az ítéletet. Azt is elárulta, hogy a másodfokú eljárás várhatóan egy tárgyalási napból áll majd, így elképzelhető, hogy még idén végleges ítélet születhet az ügyben, talán már ősszel. Aztán decemberben elindul az autópályamérnökök ellen is az eljárás. Azt ígérte, hogy a többi vádlottnál is megpróbálja majd a legmagasabb büntetést elérni.