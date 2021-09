Vízpazarlást és tömeges fairtást akadályoznak meg a repoharak gyártói

Forradalmi kezdeményezés terjed a magyar vendéglátásban, szórakoztatóiparban, amely az egyszer használatos műanyagpoharak miatt bekövetkező környezetterhelést csökkenti. Egyetlen újrahasználható pohárral 420 liter vizet spórolhatunk meg, és 3 repohárral egy fát megmenthetünk a kivágástól.

Rohamosan terjed hazánkban is a RePohár kultusza. A Cup Revolution konstrukciójának lényege, hogy a rendezvényeken a vendégek nem eldobható műanyagpoharat kapnak, hanem újrafelhasználható, strapabíró, mégis könnyű ivóeszközöket. Az egyszeri pohárdíj befizetése után – ha elfogyott az ital – A használt poharakat tokenre vagy tiszta pohárra cserélik a pultnál. Ezeket a tokeneket nemcsak az adott helyen, hanem az ország számos pontján a szerződött partnereknél is be lehet váltani új pohárra. Már több mint 50 szórakozóhely, sportlétesítmény, strand, fesztivál csatlakozott, hogy csak a legnagyobbakat említsük, az EFOTT, a Campus Fesztivál, a Papp László Sportaréna, a Budapest Park és a Puskás Ferenc Stadion. Az UEFA EURO 2020 labdarúgó EB hazai mérkőzésein is ilyen poharakban adták az italt. Csak ezen az eseménysorozaton több mint 300 ezer alkalommal használtak RePoharat.

A kezdeményezésben részt vevők mindegyike nyer. A létesítményeknek nem kell a több tonnányi eldobható pohár begyűjtésével, válogatásával, elszállításával foglalkozni. A vásárlók számára kényelmes, trendi, környezettudatos megoldás, ráadásul az eldobható pohár költsége nem épül rá az italuk árára.

A legtöbbet a környezet nyer:

egyetlen RePohár a statisztikák szerint 150 alkalommal használható, ennyi eldobhatót vált ki.

Ebből az következik – amerikai adatok szerint – , hogy egy RePohárral megakadályozhatunk 420 liter víz felesleges felhasználását és 2,8 kilogramm szilárd hulladék keletkezését, továbbá 3 RePohárral megmenthetünk egy fát.

A RePoharak életciklusuk végén sem szennyezik a környezetet, ledarálásuk után virágláda, komposztáló, vagy fűre helyezhető taposó készül belőlük. A Cup Revolution rendszer ráadásul a versenytársakkal szemben egy teljeskörű szolgáltatást nyújt a poharak tisztításával együtt. A poharakat Magyarországon gyártják, ezzel is csökkentve az ökológiai lábnyomot.

A Budapest Park vezetősége augusztus közepén döntött az újítás bevezetéséről.

„Hosszú évek óta gondolkodtunk, milyen megoldást találjunk a rengeteg műanyagpohár kezelésére” – mondja Pálffy András, a Budapest Park alapítója.

„Kiszámoltuk, hogy tavaly, illetve idén összesen 1,7 millió darab műanyagpohár került a kukákba, ez összesen 12 tonna hulladék.

Mindig fontos volt számunkra a környezettudatosság, ezért szelektíven gyűjtöttük a műanyagot, de tudtuk, van ennél hatékonyabb megoldás. Még csak néhány hete vezettük be a CupRevolution megoldását, az első visszajelzések pozitívak, a vendégek kedvezően fogadták az újdonságot, de a munkatársaink tapasztalatai is jók a rendszerrel kapcsolatban. Az is szerepet játszott a döntésünkben, hogy nemcsak helyi megoldást találtunk, hanem egy egyre bővülő hálózathoz csatlakoztunk.”

Buli Repohárral: https://www.youtube.com/watch?v=vwgkf7lX2OY