Weboldalon keresztül követhetjük a koronavírus-járvány hatását

A felhasználók egyebek között a légszennyezettségre, az ipari termelésre és a közlekedési aktivitásra vonatkozó adatokra kereshetnek rá az oldalon.

Műholdas adatok segítségével mutatja be a koronavírus-járvány hatását egy új weboldal, amelyet pénteken indított el az Európai Űrügynökség (ESA) és az Európai Unió.

A felhasználók egyebek között a légszennyezettségre, az ipari termelésre és a közlekedési aktivitásra vonatkozó adatokra kereshetnek rá az oldalon.

Josef Aschbacher, az ESA földmegfigyelő programjainak igazgatója a weboldal elindítását megelőző online sajtótájékoztatón elmondta, hogy mesterséges intelligenciát is alkalmaznak a műholdas felvételek elemzéséhez.

A német Volkswagen vállalat wolfsburgi gyára esetében például a személyzeti parkolókban álló járművek számának monitorozásával becsülik meg, hogy milyen szinten folyik a munka az üzemben.

A felhasználók ráközelíthetnek az egyes műholdfelvételekre a rendszerben, amely a Rapid Action on Coronavirus and EO (RACE) nevet kapta és össze is hasonlíthatják a különböző időpontokban készült képeket.

Az oldal a https://race.esa.int/ címen érhető el.

Borítókép: Újonnan elkészült autók vonaton, a Volkswagen német járműgyártó zwickaui üzeménél az új koronavírus járványának idején, 2020. április 2-án. A járvány miatt a konszern április 19-ig leállította a termelést.