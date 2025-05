Top 5 hotel Vas vármegyében – a vendégek szerint

A szálloda reggelije szintén sok elismerést kapott, csakúgy, mint a személyzet hozzáállása. „Nagyon kedves, mosolygós személyzet fogadott minket” – írja egy látogató, míg más úgy fogalmazott: „összességében nagyon pozitív élmény volt”.

5. Holdvirág Hotel, Sárvár – 4,8 csillag, 173 vélemény

A sárvári Holdvirág Hotel szintén stabilan hozza a 4,8-as átlagot, és a vendégek közel kétszáz értékelés alapján került be a legjobbak közé. A hangulatos szobák és a családias légkör sok visszatérő vendéget eredményezett.

A Holdvirág Hotel nem a hivalkodásról szól – sokkal inkább a barátságos légkörről, tisztaságról és figyelmességről. Legalábbis ezt állítják azok, akik már megszálltak itt.

„Nagyon szeretem a helyet” – írja tömören az egyik visszatérő vendég, majd hozzáteszi: „a szobák illatosak, tiszták, és az ágy nagyon kényelmes”. Az első benyomás különösen sokat számít, és úgy tűnik, itt ez is eltalált: „a recepcióra egy végtelenül segítőkész és kedves hölgyet helyeztek, ami már az első pillanatban bizalmat ébresztett”.

A vendégek szerint a szálláshely szépen felújított lakrészeket kínál, a konyha teljesen felszerelt, a fürdőszoba „kifogástalan, minden patyolattiszta és illatos”. A szobák tágasak és színvonalasan berendezettek, ami szintén gyakran visszatérő dicséret.

A reggeli kínálata is említést érdemel: „kiváló, még palacsintaautomata is van” – írja egy vendég, más pedig hozzáfűzi: „bőséges a választék, és a személyzet itt is nagyon kedves és figyelmes”.

Nem csak a szobák és a reggeli, hanem a helyszín is sokak kedvence: „gyalog is mindenhez közel van”, a parkoló pedig tágas, ingyenes és mindig van szabad hely. A gyerekekkel érkezők különösen értékelték a családbarát elemeket: „vidámságot ad a manófalva és a játszótér is”.

A vasi szállodák rangsora tehát: