333 jó balatoni helyet mutatnak be a Magyar Konyha gasztrokalauzában

A Magyar Konyha nyári lapszámához tartozó Balaton 2019 gasztrokalauzban bemutatják azokat a balatoni helyeket, melyet a szerkesztőség szerint mindenkinek érdemes felkeresni.

Ma már nem ugyanaz a Balaton, mint gyermekkorunk lángosos, kakaós palacsintás, rántott húsos emlékeiben él. A tóparti strandbüfék és az elegáns éttermek egyaránt a modern, egészségesebb ételvariációk felé nyitnak, ínycsiklandó finomságokkal, klasszikus ételek megújított változataival várják a vendégeket.

Ám nem csupán az ételek, hanem a vendéglátóhelyek is folyamatosan változnak. A „már gyerekkoromban is ide jártunk” ismerős éttermek, büfék mellett új helyek nyílnak, új ízeket hoznak. Sőt, a kulináris fejlődéssel a gasztronómiával foglalkozó kiadványok is új utakat kerestek. Így a Magyar Konyha is.

Rengeteg, szám szerint 63 konkurens lap szűnt meg az elmúlt 10 év során, és a Magyar Konyha is változott. Nem gasztronómiai lap vagyunk, hanem gasztrokulturális magazin

– elemezte Vinkó József főszerkesztő.

Hozzátette azt is, bár ma nagyon nehéz kulturális magazint eladni, a receptek között között találunk irodalmat, gasztrotörténelmet, gasztroturizmust, sőt akár külföldi hírességekről szóló írásokat is. Persze minden rovat központjában az étel, az étkezés van.

Pár éve azt gondoltuk, hogy a gasztroforradalom csak egy múló divat, trend. Aztán kiderült, hogy ez inkább közérzet, életérzés, vágy a jó ételre, a jó életre

– mondta Vinkó József, majd hozzátette, hogy ennek megfelelően változott a magazin is. E változás része a pár éve született gondolat is, a Balaton 2019 gasztrokalauz kiadványuk is.

Klasszikus és vadonatúj helyekből válogatott a Magyar Konyha 15 fős szerkesztőgárdája. 1000-1500 gasztrohelyet járt végig ez a kis csapat az elmúlt esztendő során – emelte ki a főszerkesztő. A magazin június 26-án megjelenő nyári lapszámához tartozó Balaton 2019 gasztrokalauzban ugyanis bemutatják azt a 333 balatoni helyet, melyet a szerkesztőség szerint mindenkinek érdemes felkeresni.

Lévai Anikó, a Magyar Konyha szerkesztőbizottságának elnöke nagyon fontosnak tartotta azt is kiemelni, hogy

míg néhány éve 200 vendéglátóhelyet szerettek volna bemutatni, ám csak 170 hely ajánlása sikerült, tavaly már 400 gasztrohelyet tartalmazott a Magyar Konyha balatoni kiadványa.

Az idei Balaton 2019 gasztrokalauz kiadványba ehhez képest „csak” 333 borterasz, falusi romkocsma, kifőzde, étterem, fagylaltozó, sajtkészítő, farm to table típusú kisvendéglő került be.

A változás szelét mutatja az is, hogy nem csupán kevesebb lett az igazán ajánlott helyek száma, de a szigorú zsűrizés során a tavaly ajánlottak közül is mintegy 130-an kikerültek a toplistából. Jó hír viszont, hogy a balatoni gasztroforradalom folytatódik, így 50 új javasolt vendéglátóhelyet is bemutat a balatoni melléklet.

A készítők így írnak a kellemes munkáról: „Új, sokszínű, igényes, csak a magyar tengerre jellemző tóparti gasztronómia van kialakulóban. Ezt tapasztaltuk, miközben – immár hetedik alkalommal – körbekóstoltuk a tavat. Minőségi alapanyagok iránti elkötelezettség, remek közösségi terek – piacok, borteraszok, manufaktúrák – a bisztróstílust és a hagyományos étrendet ötvöző családias kisvendéglők, elkötelezett séfek várják a vendégeket a tó partján.

Az étlap még soha nem volt ilyen változatos, mint az idén: az izgalmas gourmet-fogások mellett a helyi alapanyagokra építő beach food után megjelentek a Krúdy-féle kisgulyások, körömpörköltek, ismét kapható főzelék, császármorzsa, madártej.

Mindez minőségi hozzávalókból, korszerű technológiával elkészítve. Divat a grill és a szmóker, és hála az aquakultúráknak, ma sokkal több helyen kapható roston sült harcsa, ponty, pisztráng, keszeg, mint az előző években bármikor.”

A kiadványból az is kiderül, hogy területileg is átrendeződött a Balaton gasztrotérképe, áthelyeződött a hangsúly a Káli-medence és Füred környékéről, és mára komoly szerephez jutott a déli part is.