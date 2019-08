A betörők nem pihennek a hosszú hétvégén

Az ünnepek alkalmával mindig megnő a betörések száma, hiszen sokan elutaznak a családdal, őrizetlenül hagyva az otthonukat.

A csalad.hu összegyűjtött néhány trükköt, hogyan tartsuk távol a háztól a betolakodókat.

1. Mindig jól jön a jó szomszéd

Kérjük meg valamelyik szomszédunkat, hogy ha elutazunk, parkoljon az autójával a kertünkbe vagy a ház elé, azt a látszatot keltve, hogy otthon vagyunk. Ha különösen jó a viszony, megkérhetjük, hogy este nézzen át, minden rendben van-e. A betörő bizonyára a környéken szimatol, mielőtt betörne hozzánk, de a jó szomszéd láttán nem fog kockáztatni.

2. A betörők jól ismert trükkje a csengetés

Ha nem érkezik válasz, az azt jelzi számukra, hogy szabad a pálya. Írjuk ki a kapucsengőre, hogy elromlott, de csörgessenek meg a mobilunkon, és jövünk kaput nyitni. Ezek után a rosszfiúk biztosan nem mernek próbálkozni.

3. Hagyjuk kint száradni a ruhákat

Tegyük látható helyre a méretesebb férfi ruhadarabokat. A betörni készülő illető bizonyára nem szívesen akasztaná össze a bajszát a ruha tulajdonosával, ezért inkább odébb áll.

4. Hagyjuk égve a lámpát!

Ha csak estére utazunk el, akkor az utcára néző szobában hagyjuk égve a lámpát, a redőnyöket pedig annyira húzzuk le, hogy a fény átszűrődhessen rajta. Ezzel annak a látszatát keltjük, hogy valóban otthon tartózkodunk.

5. Szerezzünk be mozgásérzékelő lámpát!

Felvillanása a betörőt megzavarhatja, ráadásul felhívja magára a szomszédok figyelmét, akik jól tudják, hogy elutaztunk.

6. Ne kürtöljük világgá!

Ne kezdjük el kiposztolni a közösségi oldalakra, milyen messze vagyunk az otthonunktól! Akármilyen jól is esne egy kis tűzijátékos szelfit megosztani magunkról, ne tegyük! Ez ugyanis a betörők számára felér egy kedves invitálással.

7. Harapós kutya

A betörők, ha tehetik, messziről elkerülik a kutyás házakat. Még ha nincs is önnek kutyája, akkor sem árt beszerezni egy „Harapós kutya” táblát.

8. Álriasztó

Hasonlóan jó ötlet az álriasztó és az álkamera is. A betörők többsége nem kezd el riasztókkal és kamerákkal bajlódni, nagy valószínűséggel inkább továbbállnak a kütyük láttán.

9. Okoseszközök

Kössük össze a telefonunkat az otthonunkkal! Így akkor is fel-, és lekapcsolhatjuk a lámpákat, ha épp nem is tartózkodunk a házban. Az okosvilágítás a legagyafúrtabb tolvajt is elijeszti.

