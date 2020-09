A családok többsége egyetért az iskolák nyitva tartásával

Habár hasznos a digitális kompetencia, tavasszal csak szórványosan érvényesülhetett.

A lakosság szempontjából jó irányba tart a második hullám kezelése itthon, mivel az iskoláskorú gyerekek szülei közül nagyon kevesen vannak, akik preferálják a digitális oktatást, sőt az érintett családok több mint fele egyáltalán nem szeretné újra megtapasztalni az online rendszert – mutat rá egy új kutatás alapján a Magyar Nemzet.

Noha a családok mindennapjaiban jellemzően a hagyományos oktatás az ideális megoldás, a legtöbben, azaz az iskoláskorú gyermekkel rendelkező szülők 48 százaléka a digitális oktatás visszatérésére számít az új tanévben, míg minden ötödik megkérdezett a két oktatási forma közötti többszöri váltakozást tartja a legvalószínűbbnek a 2020/2021-es iskolaév során – derül ki a GKI Digital legújabb felméréséből.

Úgy tűnik, a kormány jó irányt vett a második hullám kezelésében azzal, hogy nem hagyja ismét lebénulni az országot, mivel a kutatás szerint nagyon kevesen vannak, akik preferálják a digitális oktatást, sőt a szülők 56 százaléka egyáltalán nem szeretné újra megtapasztalni az online rendszert. Ebben a munkahelyi kötelezettségek és az időbeosztási nehézségek mellett a tavasszal szerzett tapasztalatok is szerepet játszanak.

Magad uram, ha szolgád nincsen

A GKI Digital felmérése ugyanis rámutat: a megszólaltatott családok 60 százalékánál nem működött hatékonyan a digitális oktatás, ebben annak is jelentős része van, hogy csaknem felük nem tartotta megfelelőnek az iskolától, illetve a tanároktól kapott támogatást az otthoni tanuláshoz.

A legfőbb probléma az volt, hogy a szülők több mint 40 százaléka úgy vélte: a tananyag megtanítása tulajdonképp rájuk hárult, miközben az iskola sok helyen csak a feladatok kiosztását és azok számonkérését vállalta magára. A többség úgy érezte, ily módon jelentős terhet rótt a családra a gyerekek feladatainak ellenőrzése is – fogalmazza meg a GKI Digital.

Nem ördögtől való

A gyakorlati tapasztalatok szerint a probléma hangsúlyosabb volt az alsó tagozatosok esetében, hiszen ők még kevésbé képesek az önálló tanulásra, miközben az is terhelte őket, hogy a szociális közegtől való távolság valamennyi korosztályban negatívan csapódott le.

A fenntartások ellenére ugyanakkor a szülők általánosan egyetértenek abban, hogy a mai világban mindenkinek szüksége van alapvető digitális készségekre, és csupán közel harmaduk állítja, hogy jobban örülne olyan hagyományos oktatásnak, amelyben egyáltalán nem kellene elektronikai eszközöket használni a gyermeknek, hanem csak a könyvekre hagyatkoznának. A szülők hetven százaléka szerint a digitális eszközök segítik a tanulást.

Sikerült spórolni

Öröm az ürömben, hogy idén a tavaszi távoktatás miatt a vártnál kevesebb tanszert kellett megvásárolnia a családoknak, mivel az iskolai felszerelések nem használódtak el teljesen az előző tanévben.

A szeptemberi iskolakezdés előtt az általános iskola alsós osztályaiban költöttek a szülők jelentősen többet az előző évhez képest, ennek is az az oka, hogy hangsúlyosabb lett a műszaki eszközök szerepe ezen korosztály számára is, miközben azt is megfigyelték, hogy papírra, írószerre viszont kevesebb pénzt költöttek az iskolakezdők vagy az alsó tagozatos tanulók szülei.

A felsősök és a középiskolások esetében viszont sok családnál csökkenhetett is a tanévkezdéssel járó kiadások sora – állapítják meg a piackutatók, megjegyezve, hogy a tizenéveseknél már általában rendelkezésre állnak a digitális eszközök a tanuláshoz amiatt, mert tavasszal beszerezték azokat a szülők.

Ez meglátszott a számokon: a digitális oktatás márciusi bevezetésekor megugrott a vásárlási igény a műszaki termékek iránt, amikor a családok 34 százaléka vett valamilyen digitalizációhoz kapcsolódó eszközt kifejezetten a vírus hatására – a legtöbben laptopot vagy mobiltelefont kerestek a boltokban.

A GKI Digital számításai szerint az általános iskola alsó osztályában 45 ezer forint, a felsőben 34 ezer forint, míg középiskolában 28,5 ezer forint volt a jellemző költség az idei iskolakezdéskor.

Borítókép: Diákok a XI. Nemzeti Tanévnyitón a Kecskeméti Református Általános Iskolában 2020. augusztus 30-án.