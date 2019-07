A kutatók az új fajok vizsgálatához a lakosság segítségét is kérik.

A klímaváltozással több lesz a szúnyog, a kutatók a lakosság segítségét kérik például az ázsiai tigrisszúnyogokkal kapcsolatos információk gyűjtéséhez – mondta Garamszegi László, a MTA Ökológiai Kutatóközpontjának igazgatója az M1-en vasárnap.

Az éghajlat melegedésével könnyebben áttelelhetnek a szúnyogpeték, lárvák, illetve kifejlett szúnyogok. Továbbá hamarabb kezdődik tenyészidőszak, a sok eső pedig a pocsolyák, állóvizek miatt kedvez a szúnyogok szaporodásának – tette hozzá a szakember.

A szúnyogok elleni védekezésben azzal tehetünk a legtöbbet, ha nem hagyjuk a kertben a pangó csapadékot, öntözővizet, mert viszonylag kevés, vödörben, kerti edényekben, mélyedésekben hagyott vízből is sok szúnyog kelhet ki.

A már kikelt szúnyogok ellen a hagyományos eszközök, irtó-, riasztószerek, illetve szúnyogháló a leghasznosabb – mondta kutató.

Garamszegi László arra is felhívta a figyelmet: a szúnyogcsípés nem csak kellemetlen, de betegségeket is terjeszthet. Az utóbbi időben Magyarországon is felbukkanó ázsiai tigrisszúnyog például több tucatnyi betegséget terjeszthet.

Magyarországon 50 féle őshonos és 3 féle új, invazív szúnyogfaj ismert. Arról még keveset tudnak a kutatók, hogy például a tigrisszúnyogok pontosan hol jelentek meg, áttelelnek-e, ezért kérik a lakosságot, hogy aki tud, az alábbi oldalon segítse információkkal a szakembereket.