A sütőtök és a gomba növeli a szervezet védekezőképességét (videó)

Az őszi-téli időszakban jobban oda kell figyelnünk egészségünkre, a betegségek megelőzésére. Különösen igaz ez most, a koronavírus-járvány idején, amikor az optimálisan működő, erős immunrendszer nem pusztán egészségünk megőrzésének, de a betegségek gyorsabb, enyhébb lefolyásának is alapja lehet. Az Európai Friss Kalandok program most megmutatja, hogy a sütőtökkel és a gombával is sokat tehetünk szervezetünk védekezőképességének növeléséhez.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu Sütőtök, a természetes multivitamin C-, A-, B1-, B2-, B6-vitamin tartalmának köszönhetően a sütőtök egészségmegőrző és gyógyító hatású. Magas C-vitamin tartalma hozzájárul az immunrendszer hatékony működéséhez. Antioxidáns tartalma is jelentős, ami segíthet megakadályozni a különböző daganatos megbetegedések kialakulását. Ásványi anyagokban is bővelkedik: kalcium, cink, mangán, réz, vas, foszfor, kálium és folsav tartalmának köszönhetően hozzájárul szervezetünk optimális működéséhez, egészségünk megóvásához. Kifejezetten hatékony a gyulladásos betegségek, megfázásos, meghűléses problémák kezelésére, de alkalmazható tüdőgyulladás esetében is. Enyhíti az allergikus köhögést, tüsszögést, csökkenti az asztmarohamokat. A sütőtökben található kálium, C-vitamin, rostok és antioxidánsok együttesen támogatják a szív egészséges működését, csökkentik a rossz koleszterinek szintjét, védve ezzel a teljes érrendszert. A szervezetbe kerülő karotinok a bőr káros UV-sugarakkal szembeni védekező mechanizmusát támogatják. A sütőtök fogyasztása emellett egészségesebbé, szebbé teszi bőrünket, és a pattanások kezelésében is hatékony. Nagyon tápláló, húsa könnyen emészthető, ezért csecsemőknek is bátran adható. Fogyókúrázóknak szintén nagyszerű választás: kalóriatartalma alacsony, mert 94 százaléka víz, mégis tele van vitaminokkal, ásványi anyagokkal, a rostok miatt pedig enyhíti az éhségérzetet. Tipp: A sütőtököket ne keverjük össze a dísztökökkel, mert utóbbiak mérgezők lehetnek! Gomba, a nem állati eredetű D-vitamin forrás A gombafélék természetes formában tartalmaznak D-vitamint, mégpedig jelentős mennyiségben. Különösen az őszi-téli időszakban jelenthetnek természetes alternatívát a D-vitamin pótlására. Ez kiemelten fontos, hiszen manapság már pontosan tudjuk, hogy a C-vitamin mellett immunrendszerünk másik alapvető eleme a D-vitamin. A gomba B-vitaminban is gazdag, ami javítja a vörösvérsejtek minőségét és a szervezet oxigénszállító-képességét, hozzájárulva ezzel a szervezet energiaraktárának feltöltéséhez. Ha több az oxigén, akkor ugyanis nagyobb a vitalitás és az erő is. Ásványianyag-tartalma szintén elképesztő, az egyik legjobb szelénforrás. Emellett jelentős a kálium- és a foszfortartalma is. Kitintartalma a koleszterinszintet csökkenti. A gombák tartalmazzák az összes esszenciális, azaz a test működéséhez nélkülözhetetlen aminosavat, ami azt jelenti, hogy teljes értékű fehérjekészlettel rendelkeznek. Ezen tulajdonságuk miatt nagyszerű húspótlók is lehetnek. Rosttartalmuk is magas, ami elősegítheti a belek egészséges működését, és hosszan tartó jóllakottság érzetet okoz. A gomba szénhidráttartalma elenyésző, kalóriatartalma alacsony. Liszt- és tejfehérje-érzékenységben szenvedők is bátran fogyaszthatják, hiszen sem glutént, sem laktózt nem tartalmaz. Tipp: Ne hámozzuk a gombát, csak mossuk meg! A pucolással értékes ásványi anyagok és vitaminok vesznek el! Az Európai Friss Kalandok tehát a sütőtököt és a gombát ajánlja! Egészen különbözőek, két dolog azonban mégis közös bennük: igazi vitaminbombák, illetve itthon is termesztik őket, ezért vásárláskor érdemes a hazait keresni belőlük! A program két nagykövete, Marton Adrienn és Wolf András legújabb videójában egy olyan receptet mutat be, amelynek fő alapanyagai a sütőtök és a gomba. Az Európai Friss Kalandok harmadik éve népszerűsíti a zöldség- és gyümölcsfogyasztást Magyarországon, annak érdekében, hogy a gyermekek és a családok tányérjára több szezonális, friss zöldség és gyümölcs kerüljön minden évszakban. Borítókép: illusztráció