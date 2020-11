Adventi kalendáriummal segít a Református Egyház

A kalendárium kitáruló, virtuális ablakai mögött rövid történetek várják a járvány miatt jelenleg magányosan, vagy csak nagyon szűk körben élő és mozgó olvasókat.

„Gyerekkoromban sokszor kaptam csokikalendáriumot adventkor. Apró kis ajándékok az elrejtettségben. Vajon mi lapulhat az ablakok alatt? Ma sem tudom, hogy a gyártók fantáziátlanságából vagy a nyughatatlan természetemből adódott, de sosem adtam fel a reményt, hogy másnap a csoki helyett talán valami izgalmasabbat találok a perforált papírablak alatt” – írja Bella Violetta lelkipásztor első, adventi blogposztjában.

A református egyház rendhagyó adventi kalendáriumában rövid animációs filmekkel és néhánybekezdéses olvasnivalóval készül november 29. és december 24. között.

Az adventi időszak valamennyi napján, a reformatus.hu Facebook oldalára minden reggel hét órakor érkező, digitális adventi kalendárium ablakai mögött egy-egy rövid gondolatot és egy néhány perces olvasnivalót találhatnak majd az érdeklődők. A kommunikációs erőfeszítéssel a református egyház célja, hogy támogassák az emberek karácsonyra hangolódását.

„Az idei ünnepünk nagyon más lesz, mint eddig bármelyik korábbi. Be kell zárkóznunk, el kell bújnunk – sokszor még a szeretteink, barátaink, kollégáink elől is. Szeretnénk segíteni az olvasóinknak abban, hogy felismerjék: nincsenek egyedül. Ebben a rendkívüli időszakban is közösségbe várjuk őket – még ha furcsa, digitális közösségbe is. Fedezzük föl együtt, hogy a karácsony, Jézus születésének az ünnepe ilyen módon is lehet különleges és szép” – mondta el a kampányról Fekete Zsuzsa, az egyház kommunikációs vezetője.

A naponta jelentkező videókat Szabó-Nyulász Melinda animációs filmrendező készíti, a rövid blogposztokat pedig Bella Violetta és Bella Péter református lelkipásztorok írják.

Melinda ma már szinte állandó résztvevője a református egyház kommunikációs kampányainak. Érzékeny, részletgazdag és elgondolkodtató filmjeivel és grafikai munkáival több adó egyszázalékos, valamint a tavalyi karácsonyi kampányt is támogatta már.

Bella Violetta és Bella Péter mindketten református lelkipásztorok. Péter a Győrújbarát-Ménfőcsanaki Református Missziói Egyházközséget vezeti, Violetta pedig a Győrszemerei gyülekezetben és a Győri Egyetemi Lelkészségen szolgál. Az elmúlt kilenc évben közösségeket, templomot és gyülekezeti házat is építettek. A kampányhoz csatlakozásról Violetta így ír: „Átvirrasztott, szülészeten töltött éjszaka olvastam először Vuhan városáról és valami ott induló rejtélyes vírusról a legegzotikusabb apróbetűs hírek között. Másnap megszületett Sebestyén fiunk. Azóta valami nagyon furcsa párhuzamban zajlik az én életem nagy átalakulása és a világé. Veszteségek és nyereségek, kétségek, félelmek, örömök és megkönnyebbülések, remény. Abban reménykedem, hogy az hogy kizökkentett bennünket Isten a szokásos kerékvágásból utat nyithat mélyebbre jutni Őhozzá és önmagunk felé.”

Péter hozzáteszi: „Ebben a különös, kiszámíthatatlan évben elképzelni sem tudom, milyen lesz az advent és a karácsony. Reménységem az, hogy minden nehézség ellenére a lényeghez kanyarodunk vissza a próbák között – ebben próbálom meglátni a feladataimat és hozzátenni azt, ami kikristályosodott.”

A Magyarországi Református Egyház 2020-as adventi kalendáriuma elérhető az egyház hivatalos Facebook oldalán.

Borítókép: illusztráció