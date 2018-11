Átadták az Év Vitorlázója-díjakat

Érdi Mári és Berecz Zsombor nyerte szavazás alapján a megtisztelő címet.

Márinak könnyű dolga volt, hiszen a tagszervezetek egyetlen jelöltjeként zsinórban hatodszor zsebelte be az Év Vitorlázója díjat – adta hírül a Vitorlázás Magazin. A rendkívül sikeres évet záró, az aarhusi Világkupán már a tokiói olimpiai kvótát is bebiztosító vitorlázó a díjátadón a szponzorainak mondott köszönet után megjegyezte: nagyon szeret ugyan nyerni, de talán még jobban örülne, ha más női jelölt is lenne a díjra. Mári példája talán sok ifjú hölgyet inspirálhat arra, hogy maga is elszántan a siker útjára lépjen…

A magyar sporttörténelemben első alkalommal aktív olimpiai osztályban világbajnoki címet nyerő Berecz Zsombor mellett az idei Centomigliát megnyerő Rauschenberger Miklóst jelölték még az Év Vitorlázója címre a tagszervezetek. Nem sok meglepett arcot lehetett látni a Magyar Vitorlás Szövetség gálaestjén, mikor kihirdették, hogy a győztes Zsombi lett. (De természetesen a The Red Cento-győzelme is megsüvegelendő teljesítmény, ezzel bármelyik másik évben Miklósé lehetett volna a cím.) A korábbi sérülése után remek formában visszatérő sportoló fantasztikus eredményeket produkált az idén, a vb-cím mellett megszerezte az indulás jogát is a 2020-as olimpián.

Az MVSZ gálaestjén nem csak az Év Vitorlázóit ünnepelték, hanem a szövetség és a magyar vitorlázás sikereit is. Holzhauser András főtitkár rövid beszámolójában emlékeztetett rá, hogy idén nem csak a Kékszalag indulóinak rekord-létszáma adhatott okot örömre, de 2013-hoz képest negyven százaléknál is magasabb mértékben nőtt a versenyeken induló hajók és vitorlázók száma, és ennél is nagyobb fejlődés mutatható ki az utánpótlás-programokba bekapcsolódó gyerekek létszáma terén.

Fotók: Nemzeti Sport / Tumbász Hédi

