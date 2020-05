Az erdőből a nappaliba költözött az Út az egészséghez program (videó)

A járványhelyzet okozta kényszerű izoláció miatt nincs mód csoportos vezetett túrákra az erdei túraösvényeken, ezért saját közösségi média oldalt indított az „Út az egészséghez” program.

Csak az Európai Unió tagállamaiban évi 1,9 millió áldozatot követelnek a szív- és érrendszeri betegségek, amelyek – a cukorbetegséggel, a kóros elhízással és ezek következményeivel karöltve – a magyarországi halálozások több mint ötven százalékáért (!) felelősek.

A túraösvények és az ott végezhető aktivitások ideális megoldást jelentenek a kardiológiai beavatkozáson átesett emberek gyógyszeres terápiát kiegészítő fizikai rehabilitációjához. A sétaútvonalon elhelyezett táblák és a túralapok segítségével elsajátítható néhány alapvető egészségügyi mutató és mérési módszer, mint a helyes pulzusmérés és az ideális tréningzóna kiszámítása, melyek segítségével egyéni állapotfelmérésre is lehetőség nyílik. A program szerves része, hogy a túra során mért egészségügyi adatok kiértékelésre kerülnek, eltérés esetén pedig további kivizsgálások javaslata történik.

Már vannak, akik az életüket köszönhetik a túralapok kérésre történő kiértékelésének.

– mondta el a program ötletgazdája, dr. Toldy-Schedel Emil, a Budapesti Szent Ferenc Kórház főigazgatója.

Az Európában is egyedülállónak számító program olyan embereknek is nagyszerű választás, akik egészségük megőrzése érdekében keresik fel az erdei túraútvonalakat.

A járványhelyzethez alkalmazkodva a kórház vezetésével közösen úgy szeretnénk a digitális közösségi térbe terelni a programot, hogy az továbbra is be tudja tölteni vállalt szerepét és értékes megoldást kínáljon a különböző egészségügyi igényekre. Amint lehet, természetesen tervezzük a visszatérést az erdei sétákhoz, a közösségi csatorna viszont nagyszerű kiegészítőként kísérheti majd a programot a jövőben is. Számunkra a kényszerű helyzet tulajdonképpen a fejlődés lehetőségét is adta