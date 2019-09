Csonka Rebeka: szabad kereszténynek tartom magam

A Magyarország Szépe verseny második udvarhölgye teljes természetességgel vállalja, hogy hívő keresztényként éli a napjait.­

A Zalaegerszegen született modell példaképe Böjte Csaba, akivel egy misén találkozott már, de hamarosan szeretné meglátogatni Déván. Csonka Rebekával a Vasárnap Reggel újságírója készített interjút.

Nemrég ünnepelte a születésnapját. Hányadikat?

A huszonharmadikat. A születésnapom előtt egy nappal hazautaztam a szülővárosomba Zalaegerszegre, hogy együtt lehessek a családommal. Sajnos a nagy napon vissza kellett jönnöm a fővárosba, mert másnap kora reggel munka várt.

Ingázni szokott?

Négy éve Budapesten élek, egyre több modellfelkérést kaptam, nem maradhattam otthon. Ha egy hónapban egyszer haza tudok menni, az már nagy dolog. A szüleim még mindig ott élnek, csak már külön, mert elváltak.

Mennyire volt nehéz elfogadni a szülei válását?

Isten volt, aki támpontot adott. A hit segített az elfogadásban, hogy ne nehezteljek édesapámra, aki végső soron úgy döntött, hogy máshogy folytatja az életét.

Vele milyen a kapcsolata?

Nagyon jó. Nem szakadtunk el egymástól. Inkább csak az volt a nehéz, hogy amikor ő meghozta ezt a döntést, akkor mindössze tizennégy éves voltam. Ő akkor felköltözött Budapestre, így ritkán tudtunk találkozni.

Tudja, hogy miért ment el?

Szerintem egy kapcsolatban mindig kettőn áll a vásár. Azt gondolom, hogy a köztük lévő problémát a kommunikáció hiánya okozta. Édesapámban az évek során felgyülemlett sok minden, ami egyszer csak kirobbant. Manapság ez általános jelenség. Elhallgatjuk és elfojtjuk az érzéseinket.

Természetében kire hasonlít?

Szerintem édesanyára. Hozzá hasonlóan befelé forduló, megfigyelő alkat vagyok.

Van rossz tulajdonsága?

Hogyne lenne! Tipikus Oroszlán vagyok, olykor nagyon makacs és önfejű. Temperamentumos, mint az olaszok.

Gyerekfővel költözött fel Budapestre. Könnyen ment a beilleszkedés?

Nehéz volt. Zalaegerszeg a fővároshoz képest sokkal ingerszegényebb környezet volt. Ami előny volt, hogy tizenöt évesen meghívtak egy fotózásra Isztambulba, ahol két hónapig egyedül kellett helyt állnom. Az édesanyám az első héten ott volt velem, de aztán a saját magam ura lettem.

Régi álma volt az, hogy modellkedjen?

Nem álmodoztam róla. Az én történetem elég meseszerű: még általános iskolába jártam, amikor a suli mellett két lány megszólított, hogy lenne-e kedvem a modellkedéshez. Gondoltam, nincs mit vesztenem, belevágtam.

A szülei mit szóltak hozzá?

Mindenben támogattak, nagyon sokat köszönhetek nekik. Budapesten elvégeztem egy hathetes tanfolyamot, nagyon izgalmas volt. Egy teljesen új világ nyílt ki előttem. Elkészült a portfolióm is, a képeimet retusáló szakember aztán felfigyelt rám. Beajánlott egy ügynökséghez, ahol azóta is vagyok. Tulajdonképpen így kezdődött a pályafutásom.

Mit vett az első keresetéből?

Már nem is emlékszem rá. A keresetem nagy részét egyébként félre szoktam rakni, mivel komoly terveim vannak, és a megvalósításukhoz tőkére van szükség. De bevallom nehéz megállni, hogy az ember ne vegyen meg magának egy szép ruhát vagy ékszert. A modellszakmában hamar el lehet csábulni. Néha megesett velem is.

Ha nem adódott volna a modellkedés, milyen szakmát választott volna magának?

Még nem volt kiforrott tervem, a sport viszont mindig is érdekelt. Szinte mindent kipróbáltam, kivéve a téli sportokat. A mai napig szenvedélyesen szeretem a teniszt és a futást. Aztán volt egy komoly sportbalesetem – eltört a sípcsontom –, emiatt ellehetetlenült a felvételim. Gyorsan el kellett döntenem, hogy melyik egyetemre adom be a jelentkezési lapomat, hol folytatom tovább a tanulmányaimat. Mivel szeretek emberekkel foglalkozni, a szociálpedagógia mellett tettem le a voksomat. Fél évig csináltam, aztán rádöbbentem, hogy nem ez az én utam.

Kinek az indíttatására jelentkezett a Magyarország Szépe versenyre?

Mindig ott motoszkált a fejemben a gondolat, az ismerőseim és a barátaim is nógattak, hogy próbáljam ki magam, de nem volt merszem megtenni az első lépést. A közösségi oldalon is toboroztak jelentkezőket, így találtak rám is. Elmentem a válogatásra, a többi meg már ment magától.

Kivel került baráti viszonyba?

Lakatos Lillával, aki a közönségdíjat kapta. Vele mindenben egyetértettünk, sokat beszélgettünk Istenről, a hitünkről. Örültem, hogy van még egy hasonló gondolkozású lány a csapatban. Ő az, aki a leginkább közel került hozzám.

A szépségverseny fináléjában elhangzott egy kérdés: mit vinnél magaddal egy lakatlan szigetre? Erre az volt a válasza, hogy a Bibliáját.

Mert ezt így is van.A mai világban nagyon fontos a lelki egyensúly, az, hogy belül jól érezzük magunkat. Így a körülöttünk lévő problémák is eltörpülnek. A Biblia sokat segít az útmutatásban.

Hol tartja a Bibliáját?

Nincs konkrét helye a szobámban. Sajnos még nem tudtam végigolvasni, viszont vannak kedvenc igéim.

Mint például?

„A reménység nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkben a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.”Ami azt jelenti, hogy a remény adhat erőt a hétköznapokban, és nem szabad ellankadni.

A másik: „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.” Ami átvitt értelemben is érthető, hiszen a szépségkirálynőnek is ez a jutalma. Engem is gondolatban ez az ige vitt előre a versenyen.

Naponta belelapozgat a Bibliájába, vagy csak időszakosan?

Napi szinten sajnos nincs rá időm, de igyekszem pótolni az elvesztegetett időt. Emellett prédikációkat és úgynevezett podcastokat hallgatok. Ezek olyan hanganyagok, amiket a készítő az interneten tesz közzé.

Felekezetbe jár?

Nincs konkrét közösség, ahová tartozom. Katolikusnak kereszteltek, de szabad kereszténynek tartom magam. Édesanyámmal legutóbb a Szövétnek Keresztény Gyülekezetben voltunk.

Velük hogy találkozott?

Egy videós prédikációban hallottunk az egykori vezetőjéről, Kubinyi Károlyról, ennek hatására mentünk el hozzájuk. A prédikáció témája emberközeli, a mindennapok lelki gondjaiból is merített.

A mai világban mennyire nehéz a keresztény értékek megtartása?

Nem könnyű, hiszen az ember naponta érzi a bőrén a világ nyomását. Ha körülnézünk, azt látjuk, hogy minden a külsőségekről és az anyagiasságról szól.

Szemtelenül fiatal még. Jár szórakozni?

Engem nem vonz ez a világ. Kisebb baráti összejövetelekre elmegyek, házibuliban és diszkóban még nem voltam.

Alkoholt iszik?

Nem igazán. Egyszer talán ittam egy pohár pezsgőt, de nem szeretem. Az ital más emberré formál. Nyilván mindenki más, van, aki alkohol nélkül nem tud kikapcsolni. Véleményem szerint a felgyülemlett gőz kiengedéséhez legjobb a sport. Ha valami bajom van, akkor inkább elmegyek futni.

A katolikus egyház elveti az abortuszt. Önnek erről mi a véleménye?

Véleményem szerint egy megfogant életet nem szabad elvetni. A lelkek mind okkal érkeznek a Földre.

Úgy tudom, hogy Böjte Csabát tartja példaképének. Miért pont őt?

Régóta követem a munkásságát, sok könyvet olvastam tőle. Tizennyolc éves voltam, amikor a Balaton környékén tartott egy misét, ami engem teljesen lenyűgözött. Nincs bakancslistám, de a közeljövőben mindenképpen szeretnék eljutni hozzá Dévára.

Használja a közösségi médiát?

Fent vagyok, ma már ez megkerülhetetlen.

Mennyire nehéz egy szépségkirálynőnek a párválasztás?

Az esztétikus külsővel megáldott nőknek mindig nehezebb felmérniük, hogy azért keresik a társaságukat, mert szépek vagy a lelkük miatt. Számomra nagyon fontos, hogy egy férfi ismerje és szeresse a belső tulajdonságaimat.

Jelenleg van párja?

Alakulóban van egy kapcsolat. (Elmosolyodik.)

A család, házasság kérdéséről mi a véleménye?

Manapság eléggé kitolódik ez, de én bőven harminc- éves korom előtt szeretnék családot alapítani. Nem vagyok karrierista, ami azt jelenti, hogy ha a munka és a szerelem között kellene választanom, utóbbi mellett döntenék. A pénz és a szépség ugyanis mulandó, az élmények és az érzések a legfontosabbak.

Milyen tervei vannak a jövőre nézve?

Novemberben fogok vizsgázni személyi edzőként. A tanfolyamot még márciusban kezdtem el, most lesz a finálé. Úgy gondoltam, hogy ha a modellkedésből kiesek akkor edzőként fogok kiteljesedni. Októberben intenzív időszak kezdődik, Nánási Pállal fogok ismét együtt dolgozni. Ez lesz a hatodik alkalom. Aztán meglátjuk, hogy mit hoz még a jövő. Állok elébe.