Ezek a legromantikusabb csillagjegyek

Vajon közöttük van a szerelme?

Ezt ne hagyja ki! Virsli nélkül nincsen szilveszter! Itt megtalálja a legjobb virslis recepteket!

Szeretné tudni, hogy párja vajon a legromantikusabbak egyike-e? Esetleg még keresi a szerelmet, és jó volna tudni, kivel hozza össze a sors? Vagy inkább arra kíváncsi, hogy önről mit árul el csillagjegye? A Ripost összegyűjtötte, kik a legromantikusabbak.

Bika

A bika rendkívül kifinomult, jó ízlésű és adakozó társ. Imádja ajándékokkal kifejezni szeretetét, így azok a nők, akik szeretik a kényeztetést, a látványos meglepetéseket, a bőkezűséget , egészen garantáltan tökéletes partnert találnak a személyében. Ezen kívül azért a testi érintés, a csók, az ölelés is igazán fontos neki, na és persze a forró együttlétek. És titkon azt reméli, minden ajándékról ő fog majd eszébe jutni kedvesének. Nagylelkűsége mellett nagyon érzékeny is, így aztán nem csak adni szeret, de roppant hálás olyankor is, ha ő az, aki kap valamit.

Rák

Szuperérzékeny, nagyon figyel a partnerére és elképesztően jók a megérzései is ennek a csillagjegy szülötteinek. Fantasztikus érzékkel választja ki, mire is vágyik szerelme, imádja a romantikát, és nagyon szeret örömteli meglepetéseket okozni. Érzéseit nem feltétlenül tárgyak formájában fejezi ki, hanem legalább ennyire fontosak számára az élmények is, melyekkel elhalmozhatja a másikat, legyen szó akár egy utazásról, akár egy finom vacsoráról, melyet ő készített. Mindemellett rendkívül önzetlen is, és egyáltalán nem vár viszonzást, még csak meg sem fordul a fejében, hogy cserébe bármit is kapjon mindezekért cserébe. Az teszi boldoggá, ha örömet okozhat a másiknak.

Oroszlán

A nagyvonalú és látványos gesztusok mestere az oroszlán. Tenyerén hordozza azt, akit szeret, és elhalmozza minden földi jóval. Nem számít neki sem pénz, sem fáradtság, ha arról van szó, hogy elvarázsolja a párját. Ezzel részben saját fontosságát és pótolhatatlanságát is szeretné hangsúlyozni, de nem csak ilyen egoista szándékok vezérlik, hiszen valóban örül annak, ha sikerül boldoggá tennie a másikat. Azt azonban cseppet sem bánja, ha értékelik és nagyra becsülik őt emiatt.

Szűz

Nem tűnik kifejezetten romantikus alkatnak, viszont mégis romantikus vele az élet, mert mindig nagyon figyel, eszméletlen jó a memóriája, így rendkívül ügyesen észben tartja, hogy mi az, amit akár csak fél mondattal is megemlített neki a társa azok közül a dolgok közül, amelyekre vágyik. Mivel kísérletező alkat, ezért szívesen okoz meglepetéseket is, és teremt váratlan pillanatokban is alkalmat az idillre és ünneplésre.

Halak

Ő maga a két lábon járó romantika. Gyermeki őszinteséggel, érzelmekkel és lelkesedéssel veti bele magát mindabba, amivel örömöt szerezhet, és minden lehetőséget megragad ezekre a gesztusokra. Könnyen képes meghatódni, és nagyon szívesen ad olyan élményeket, melyektől társa is elérzékenyülhet. Szíve hatalmas és tele van szeretettel.

Borítókép: illusztráció