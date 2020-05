Ezt tehetjük, ha ránk tör a sóvárgás!

Mindannyiunknak ismerős az érzés, amikor ölni tudnánk egy falat csokiért vagy hamburgerért. Gyakorlott diétázók tudják, ideig-óráig ellen lehet állni a kísértésnek, ám sokszor nehezen működik az akaraterő. Ilyenkor segíthetnek a tippjeink.

A sóvárgással a szervezetünk üzen, szüksége van valamilyen fontos tápanyagra − írja a Vasárnap Reggel. Hiányzik valami akkor is, ha csokira vágyunk, akkor is, ha együltő helyünkben magunkba tudnánk tömni egy egész pizzát vagy egy csomag csipszet. Ilyenkor érdemes hallgatni a belső hangra – na, nem a megkívánt egészségtelen ételek elfogyasztásával, hanem jól megválasztott vitaminokkal, ásványi anyagokkal.

Mit üzen a szervezet, ha c sokira vágyunk?

Kell a csoki, ha stresszes időszakot élünk, ha szomorúak vagyunk, vagy csak utáljuk az egész világot. Nem véletlenül, hiszen

a kakaóbab segít csökkenteni a stresszhormon, a kortizol szintjét a szervezetben.

Teljesen természetes, ha csokira vágyunk a rosszabb időkben, de ahelyett, hogy magas cukortartalmú tej- vagy fehér csokit választanánk, együnk inkább magas kakaótartalmú (legalább 70 százalékos) fekete csokit. Ez egészségesebb választás, hiszen sokkal kevesebb cukrot tartalmaz, ráadásul erős, intenzív íze miatt nem tudunk belőle olyan sokat megenni, mint a tejcsokis változatból.

Az sem rossz döntés, ha ilyenkor valamilyen magas magnéziumtartalmú ételt eszünk, például mandulát, olajos magvakat, hüvelyeseket, ugyanis a cukor iránti vágy magnéziumhiányra is utalhat.

Mi a helyzet, ha fánkot szeretnénk enni?

Az agyoncukrozott szénhidrátbombáról leállni egyáltalán nem könnyű: minél többet eszünk belőle, annál jobban kívánjuk. Ezzel persze ördögi körbe kerülünk, fel-feldobjuk a vércukorszintünket, ami hirtelen leesve újabb adag cukrot „követel”. A vércukorszint rendbetétele érdekében együnk például fahéjat, ami segít beállítani azt a megfelelő szintre, így kevésbé kívánjuk majd a cukorral leöntött, nem éppen egészséges falatokat. De nem csak erre jó a fahéj, hiszen tele van vitaminokkal, értékes ásványi anyagokkal, így az egész szervezetünket erősíti. Fogyasszuk minél gyakrabban, hintsük meg vele a reggeli zabkásánkat vagy kávénkat.

Sós rágcsa kell?

Jellemző, hogy a cukros falatok után sósra vágyunk. Ahogyan az is, ha egy kiadós edzés után pár órával nem tudunk betelni ezekkel a sós rágcsálnivalókkal. Ez természetes, hiszen a kemény edzés során az izzadás által rengeteg sót veszít a szervezetünk, ezt pedig pótolni kell, a sósra való vágyakozás a nátrium- és káliumhiányt jelzi. A csipsz azonban nem megoldás, csak a mérleg nyelvét mozdítjuk el vele – és nem a jó irányba. Jó megoldás, ha edzés közben és után izotóniás sportitalokat fogyasztunk.

Hamburgerre vágyunk?

Nem csak a szénhidrát, de a vörös hús miatt is kívánhatjuk a hamburgert, főleg a menstruációnk idején. Nem véletlen, hiszen az ilyen húsok vasban gazdagok, a nők pedig ezeken a napokon rengeteg vasat veszítenek. Ezt pótlandó vágyunk a steakre, burgerre. Mindenképpen hallgatni kell a test jelzéseire, hiszen egy erősebb vérzés vagy hosszabb menstruációs időszak alatt veszélyesen sok vasat veszíthetünk, ami különböző betegségek kialakulásához vezethet. A hamburger erre nem jó megoldás, de ha buci helyett zöldségekkel esszük a marhahúst, nem lesz gond. Ilyenkor belefér a steak is. A vörös húsok mellett remek vasforrás a máj és a tojássárgája is. A vegák és a vegánok egyenek minél több tökmagot, lenmagot, szezámmagot, hüvelyeseket, búzakorpát, pisztáciát, gombaféléket.

Tészta nélkül nem bírjuk?

Nincs is jobb egy nagy adag jól elkészített pastánál! Ha a megszokottnál jobban vágyunk a carbonarára vagy egy kiadós bolognaira, gyanakodhatunk, hogy a hormonháztartással akadt „gond”. A szénhidrát utáni vágyakozás – igen, ugyanez a helyzet akkor is, ha pékáruért vagy pizzáért tudnánk ölni – a leptin és a ghrelin hormonok egyensúlyhiányára utalhat. A szervezet ezt a diszharmóniát gyorsan felszívódó szénhidráttal szeretné pótolni. De utalhat energiahiányra is ez a vágyakozás – lehet, hogy többet kéne aludnunk, és akkor kevésbé kívánnánk másnap a szénhidrátban gazdag ételeket. Nem kell ellenállni a kísértésnek, csak jól megválasztott falatokkal feltölteni a szervezetünket. Együnk lassan felszívódó szénhidrátokat, teljes kiőrlésű tésztát és kenyérféléket, amelyek nem dobják meg hirtelen a vércukorszintünket és nem vezetnek további sóvárgáshoz.