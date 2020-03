Felelőtlenül ünnepelnek a német fiatalok

Nem mindenki fogja fel a koronavírus miatt kialakult helyzet komolyságát a németek között, ez derül ki legalábbis abból, hogy továbbra is előszeretettel találkoznak egymással az emberek nagyobb csapatokban – számol be a V4NA.

Hétfőn a rendőrségnek a berlini Pankow parkba kellett kivonulnia, ott ugyanis

Arra már nem gondoltak, hogy az iskola tulajdonképpen az ő védelmük miatt zárt be, hiszen pont az lenne a lényeg, hogy ne találkozzanak az emberek egymással csapatokban, minimális legyen a társas érintkezés.

A helyszínen végül megjelent a rendőrség, akiknek a figyelmeztetése után a diákok szétszállingóztak – legalábbis egy időre.

A rendőröknek így megint ki kellett menniük hozzájuk, ezúttal pedig már szétoszlatták az embereket, hiszen fertőzésveszélynek tették ki egymást.

Nem csak a berlini Pankow kerületben lévők gondolták azonban úgy, hogy itt az ideje egy kis összejövetelnek. Prenzlauer Berg kerületében is többezren mentek ki a Mauerparkba a jó idő miatt, a rendőrök pedig ezt a helyszínt is ellenőrizték.

Úgy találták azonban, hogy itt az emberek jobban eloszlottak a téren, így nem avatkoztak be. Berlinen kívül egyébként más német városban, így Düsseldorfban sem maradnak otthon az emberek, egy ott élő férfi képén éppen az látszik, ahogyan az emberek a jó időt kihasználva a szabadba mennek ki, néhányan még sütögetnek is.

Az, hogy a fiatalok mennyire nem veszik komolyan a koronavírust, abból is látszik, hogy a körükben már elkezdett tombolni a „koronavírus kihívás”, aminek keretében vécéülőkét nyalogatnak. A videók főleg a Twitteren és a Tik Tok nevű alkalmazásban terjednek el.

Y’all participating in the new Corona Challenge? This is on a plane btw… pic.twitter.com/w1XwVRZd87

— Cash ✌🏾HYPE (@CashNastyGaming) March 15, 2020