Hatszáznál több hajót várnak a csütörtökön rajtoló Kékszalagra

Több mint hatszáz vitorlást várnak a szervezők a csütörtök reggel 9 órakor rajtoló 52. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjra – mondta a Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) elnöke szerdán Balatonfüreden, a verseny sajtótájékoztatóján.

Kollár Lajos szerint nagy a vitorlázókedv, mivel tavasszal nem tudtak versenyeket tartani, a hajósok pedig megméretnék magukat. Reményei szerint rekordot is dönthet a nevezők száma.

Hozzátette,

a meteorológusok idén is a tavalyihoz hasonló gyenge szelet várnak.

Holczhauser András, az MVSZ főtitkára kiemelte: a hagyományos Balaton-kerülő viadalon fokozott figyelmet fordítanak a járványügyi előírásokra. A nevezéshez kézfertőtlenítés után, szájmaszkban lehet csak belépni és testhőmérsékletet is mérnek a versenyzőknél.

A főtitkár elmondta: az elmúlt két hétben 90 új hajót regisztráltak a rendszerben, és szerda délelőtt 350 körül járt az indulók száma. Közölte, a balatonkenesei bóján nem módosítottak, azonban három helyen – köztük a tihanyi csőben is – a süllőágyak miatt sárga kivilágított bójával jelzik a veszélyes szakaszokat.

Holczhauser András tájékoztatása szerint a tizenharmadszor megrendezett ifjúsági versenyen, a Kékpántlikán 51 hajó indult szerda délelőtt.

Hári Lenke, Balatonfüred alpolgármestere hangsúlyozta, Balatonfüred életében fontos szerepet tölt be a sport, azon belül is a vitorlázás. A Kékszalag nemcsak egy tókerülő verseny, hanem a vitorlázás ünnepnapja is Balatonfüreden, a tókerülő verseny bekerült a város értéktárába is – monda az alpolgármester.

A címvédő Petrányi Zoltán, a Racing Django kormányosa egy „szeszélyes nőhöz” hasonlította a Kékszalagot, mert nehéz megszerezni és még nehezebb megtartani. Úgy érzi, körülbelül tíz csapat esélyes a győzelemre.

A tizenháromszoros Kékszalag-győztes Litkey Farkas izgalmas versenyt vár. Azt mondta, tavaly is hasonlóan erős volt a mezőny, mindenkire nagyon oda kell figyelni. Csapatukba két 19 éves fiatalt építettek be, Zentai Benedeket és az egyik legtehetségesebb hazai vitorlázónak tartott Dejonghe Arthurt.

Kelemen Tamás, az időrekordot tartó Raiffeisen Fifty-Fifty taktikusa elmondta, a várható kis szél nem kedvez a hajójuknak. Taktikájukat az határozza meg, hogy a szélcsendes időben ne maradjanak le az élmezőnytől, és ha feltámad a szél, abból előnyt tudjanak kovácsolni.

Detre Szabolcs, aki testvérével, Zsolttal a magyar vitorlássport egyetlen olimpiai érmese (1980, Moszkva, bronz), a Lillafüred 75-ös cirkáló taktikusa a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a vitorlázás alapját a klasszikus hajók adják, ezért ezekre is érdemes odafigyelni.

A leghosszabb tókerülő verseny Európában A Kékszalag Európa leghosszabb tókerülő vitorlásversenye, amelyet először 1934-ben rendeztek meg. A Balatonfüreden csütörtök 9 órára kiírt rajt után a hajósoknak 48 óra áll rendelkezésre ahhoz, hogy teljesítsék a mintegy 155 kilométeres távot.

A Kékszalagot tavaly a Petrányi Zoltán kormányozta Racing Django nyerte, a rendkívül szélcsendes versenyben 15 óra 37 perc alatt megkerülve a Balatont. A versenycsúcsot a Józsa Márton kormányozta Fifty-Fifty, egy kétárbocos, magyar fejlesztésű katamarán tartja, amely 2014-ben 7 óra 13 perc 57 másodperc alatt ért célba. A legtöbbször, tizenháromszor Litkey Farkas nyerte meg Kékszalagot.