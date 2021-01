2020 az evésről szólt a táplálkozás-szakértő szerint: a zsír védelem és szimbólum

Mint tudjuk, a legtöbb nép életében fontos szerepet tölt be az étkezés. A legtöbben nemcsak a túlélésért esznek, egyfajta élvezet, közösségi élmény is ez sokak számára. Enni jó. A gasztronómia sok izgalmas meglepetéssel szolgál. Így van ez az ünnepek alkalmával is, különösen ez után a nehéz év után – vallja a táplálkozás-tanácsadó.

A tavalyi év az evésről szólt, bár a statisztikák szerint az első karantén alatt csupán másfél kiló pluszt vallottak be Magyarországon az emberek, a valóságban ennél többet szedtünk magunkra. – A zsír egyfajta védelem. Régen a kövér ember volt a gazdag, a földesúr a nagy pocaktól volt úri, míg mások éheztek. A jólét szimbóluma volt a zsír. A tavalyi év miatt senkinek ne legyen bűntudata, ahogy a karácsonyi nagy családi evések miatt se! Emberek vagyunk. Ha borul lelkünk egyensúlya, akkor borul az étkezés. A túlevés sokszor kompenzáció, természetes dolog, ha végre együtt a család, akkor enni fogunk, hiszen az a méltó ünneplés. Eszünk évszázadok óta, ez hagyomány, és nincs ezzel semmi gond. A nagyanyáink szeretetét keressük abban a bejgliben, a papára emlékeztet minket az a halászlé vagy a feles pohár – vélekedik Seprenyi Fanni táplálkozás-tanácsadó. Úgy gondolja: az ünnepek után az a legfontosabb, hogy ne haragudjunk magunkra, hiszen a bűntudat stresszhormonokat termel, és azok gyengítik az immunrendszert. Egy egész év munkáját nem lehet lerombolni néhány nap alatt.

– Elhízni nem tudunk karácsony és szilveszter között. Az mindig szilveszter és a következő karácsony között történik! – teszi hozzá. Fanni azt tanácsolja, hogy ne gyors megoldásokat keressünk, ne kúrákban keressük a megoldást, sokkal inkább legyen az egészségünk a legfontosabb, mint az esztétika. Ugyanis ha az egészség rendben van, a látványra is büszkék leszünk. Ahhoz, hogy az ünnepek alatt felszedett pár kilótól megszabaduljunk, meg kell tisztítani a szervezetünket. Elsőként célozzuk meg a napi három liter folyadék, főleg víz elfogyasztását! – Indítsuk a napot egy pohár, nem jéghideg vízzel. Ha ebbe egy fél citrom levét belefacsarjuk, hálás lesz érte az emésztésünk! Legalább kétszer együnk zöldséget egy nap, és minden étkezésnél legyen több a zöldség, mint a hús – osztja meg velünk a tippet.

Mint mondja, a zeller csodás detoxikáló zöldség, a rómaiak vértisztító növényként tartották számon, a másnaposságtól tartó férfiak a fejükön is zellerből készült koszorút hordtak, de jó a vesének, májnak, vízhajtó hatása is van és emésztési panaszokra is alkalmazható. Magas a kálcium-, a foszfor- és a C-vitamin-tartalma is. Készíthetünk belőle krémlevest, zellerpürét, salátát, de keverhetjük más gumósokkal, répával is. Ha a zellert a mindennapjaink részévé tesszük, hálás lesz érte a szervezetünk. A halfogyasztás szintén jótékony hatással van az egészségre. – Ezt a karácsonyi szokást érdemes megtartani egész évben. Mi magyarok nagyon szerencsések vagyunk, annyi halunk van, hogy egész évre elég lenne, hetente legalább két alkalommal együnk halat! – tanácsolja. Fanni azzal folytatja, hogy az élet következő ajándéka a máj, legyen az csirke-, sertés-, marha-, vagy tőkehalmáj. A kolinból – amely a B-komplex része, ami szükséges az agyunk és májunk működéséhez – nagyon sok van a májban, érdemes hetente többször fogyasztani, ahogy a tojást is, ami szintén „szupertápanyag”! – A zöldségekre visszatérve: a kereszteslevelűek, a káposzta, a brokkoli és a karfiol nagyon erős rákmegelőző hatással rendelkeznek. Fontos tehát, hogy együnk naponta többször zöldséget. Lehet az spenót, sóska, karfiol, karalábé, kelbimbó, répa, zeller, káposzta, de ha tettünk el tavaly lecsót, azt is fogyasszuk bátran néhány tojással! A kenyeret pedig cseréljük le savanyúságra, és ha teljesen nem tudjuk elengedni, felezzük meg az adagot, és együnk helyette több zöldséget, savanyúságot – ajánlja a tanácsadó, aki azt vallja: mindezt akkor érdemes csinálni, ha szeretetből tesszük, ne szenvedésnek éljük meg és „ne fogjuk másra”. Azért együnk tisztán, hogy szeressük magunkat és jól érezzük magunkat a bőrünkben. Fanni nem hisz abban, hogy a BMI testtömegindex a főnök. Csak az számít, ahogy az ember érzi magát a bőrében, az egészséges ember pedig hite szerint jól. Kiemelt képünkön: Seprenyi Fanni szerint az a legfontosabb, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben