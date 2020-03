A 18 éves vasi lánynak szenvedélye a tetoválás – Bánhelyi Judit Lénával beszélgettünk

A szépségipar, a divatvilág évről évre újabb és újabb eszközöket, irányzatokat ad a kezünkbe, amelyekkel kifejezhetjük egyéniségünket. Létezik az önkifejezésnek azonban egy sokkal maradandóbb formája is: a tetoválás. Kíváncsiak voltunk, mik a manapság divatos minták, illetve, hogy milyen gyakran változnak a trendek a tetoválásban.

Bánhelyi Judit Léna, Szombathely egyik legnépszerűbb tetováló szalonjának munkatársa szerint területükön sokkal lassabb lefolyású a minták divatjának változása. Jobb esetben egy tetoválást örökké magunkon viselünk, szemben egy divatos ruhadarabbal. Viszont ami közös a kettőben: meg kell találni azt az arany középutat, ami mindig és mindenkor helytálló – kiemeli a test szépségét, de eltakarja annak hiányosságait.

A 18 éves lány tavaly szeptember óta tetovál, főnöke és egyben tanítója folyamatos kontrollja alatt. Jelenleg a művészeti szakgimnáziumban tanul grafikát. Mint mondja, nehéz az iskolát összeegyeztetni a munkával, de szenvedélye a tetoválás – ehhez pedig jó alap lehet a grafikusi szakma.

Léna folyamatosan figyeli a munkatársait, illetve a népszerű hazai és külföldi tetováló mestereket, hogy milyen stílusban dolgoznak, munkáikból is inspirálódik. Úgy gondolja, ahhoz, hogy eladható mintákkal tudjon előrukkolni, folyamatosan figyelni kell a „piacot”, mi az, ami trendi, vagy épp divatjamúlt. Bár ilyen könnyen nem lehet kategorizálni: a tetoválásokban is vannak időszakos és tömegtrendek.

– Mindenki látott már végtelenjeles, elszálló pitypangos, vagy álomfogós tetoválást. Ha kategorizálnom kellene, jelenleg a minimalista stílusú, apró tetoválások hasítanak, illetve a geometrikus formák – fejti ki az ifjú tetováló. Hozzáteszi, hogy a nők jellemzően a virágos, dotwork stílusú mintákat részesítik előnyben. De hódítanak a mandalák is. Összességében elmondható, hogy a hölgyek többsége az egyszerűbb mintákat kedveli, a férfiak pedig a teljes kar-láb kitöltésére törekednek, nagyobb mintákkal.

Azt is megtudjuk, hogy minden tetováló igyekszik egy stílusirányzatra specializálódni. – A vendégnek és a tetoválónak is az a legjobb, ha azt csinálhatja, amit legjobban szeret, és azt a legjobban is valósítja meg. Persze egyénenként láthatunk stílusváltozást, de ez lassabban történik, mint a trendek változása – mondja Léna. A lány úgy véli, érdemes minél több tetováló munkásságát megnézni, mielőtt varratunk. Stílusok garmadájával, jobbnál jobb művészekkel és tervezőkkel van tele a világ, de Magyarország is. Ám nem rajtuk múlik, milyen lesz a minta. A vendég hozott ötlete és nyitottsága határozza meg, hogy mit lehet egy-egy tetoválásból kihozni. A tetováló nem szívesen szól bele a vendég döntésébe, csak ha az valamiért elengedhetetlen. De mindig ad javaslatot, hogyan mutatna jól egy minta. Ezért is fontos, hogy megbízható tetoválót keressen a tetováltatni vágyó.