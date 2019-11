A gerincjóga nem csak ellazít, de rossz testtartásunkon is segíthet

Az emberi test mozgásra van „kitalálva” az ülő, tétlen életmód ezért szinte mindenkinél okoz hát- és gerinc problémákat. Ezt ellensúlyozhatjuk a gerincjógával, melynek áldásos hatása már néhány alkalom után megmutatkozhat.

Németh Ildikó Tünde tíz éve állt először jógaszőnyegre, nyolc éve oktatja is a mozgásformát. A modell múltjából kifolyólag mindig is fontosnak érezte a mozgást és egészséges életmódot. A jógában egyesült benne az egészséges mozgás, aztán pedig a tanítás.

Szerinte a különlegessége ennek, hogy a gyakorlatok közben folyamatosan jelen kell lenni, nem kalandozhatnak el a gondolatok. Nemcsak a pózra, hanem a légzésre is figyelni kell, hatalmas testtudatosságot ad gyakorlóinak. Minden jógában szerepe van a gerincnek, de az erre kifejlesztett jóga hatványozottan segíthet a hátproblémákkal küzdőknek.

Ildikó azt mondta: az emberek nyolcvan-kilencven százalékának vannak ilyen gondjai. Sokat segít már az is, hogy az óra résztvevőit folyamatosan tájékoztatja, a gerinc melyik részére hogyan hat az adott gyakorlat és azt is megtudhatják, ez miért fontos számukra. Így a helyes kivitelezés is könnyebb lehet, valamint ez is tovább fokozza a tudatosságot.

Régen sokkal kevesebb hátproblémával küzdött a lakosság, hiszen a mindennapokban sokkal nagyobb szerepet kapott a séta. Az ajánlott 6-8 kilométer gyaloglás észrevétlenül összejött. Manapság sokkal többen végeznek ülőmunkát, mindenhová autóval megyünk és otthon is több időt töltünk a kanapén. A rossz testtartás pedig az egész szervezetre hatással van. A sok telefonnyomkodás miatti előrehelyezett fejtartás például még a medence állására is hatással van. Testünket úgy kell elképzelni, mint egy számítógépet – mondta a szakember.

Ha elromlik egy alkatrész vagy kihúzódik egy kábel, már nem megfelelően működik a rendszer. A jóga a szőnyegen kezdődik, de igazi hatása a mindennapokban mutatkozik meg. Akik hetente egyszer vesznek részt az órákon, azok házi feladatot is kapnak Ildikótól, a rendszeresség ugyanis kulcsfontosságú a tartás javításában. Napi néhány perc gyakorlás is nagyon jelentős lehet.

Már az első óra után érezni lehet a változást, de ahhoz, hogy valaki tünetmentessé váljon, idő kell. Fontos, hogy időt szánjunk az egészségünkre. Aki az otthoni feladatokat is becsülettel végzi, hamar jobban érzi majd magát. A gerincjóga egyébként minden korosztály számára ajánlott, kisiskolásoknak sulijóga néven tartanak órákat, ami hasonló alapokon nyugszik. A kicsit idősebbeknek, főleg a fiatal felnőtteknek pedig már a „felnőtt óra” is ajánlott. Felső korhatár nincs, sosem késő elkezdeni az önmagunkra való odafigyelést. Ha valaki már tüneteket érez magán, az feltétlenül kezdjen el mozogni.

Ha állás vagy járás közben – például bevásárláskor– vagy hajoldozás közben hátfájást érez, lábba, karba kisugárzó zsibbadást tapasztal, lumbágó becsípődést él át vagy „tégla érzéssel” a derekában kel, az ne várjon tovább! Egy már kialakult porckorongsérv is javítható a gerincjógával, sőt, sok esetben a műtét is elkerülhető. A közhiedelemmel ellentétben ilyenkor nem szabad feküdni, igenis mozogni és a fájdalomküszöböt figyelve előre- és hátrahajolni is kell. A stresszes életmód is fokozza a tüneteket, a jóga pedig az ellazulásban is segít.