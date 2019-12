A hajviselet idei ünnepi trendje: laza fonatok, metálos csillogás

Már elkezdődött a karácsonyi céges vacsorák és a családi ünneplések szezonja is, egyre több különleges frizurát kérnek a fodrászatokban. A lazaság és a csillogás az idei trend.

Oláhné Horváth Erzsébet fodrász elmondta, már igazi karácsonyi hangulat van a szalonban, elkezdődtek az ünnepek körüli rendezvények. Sorra jönnek a céges vacsorák, de nagyon sok olyan vendége is van, akinek a családtagjai például külföldön élnek, csak ilyenkor tudják megoldani a hazautazást, ilyenkor tartják a családi összejöveteleket is.

A legtöbben lágy hullámokat, laza, kicsit széthúzott fonatokat, könnyed, nem szoros, nem határozott kontyokat szeretnének, ez jellemzi az idei szezon divatját. Ezeket akár kombinálják is. Az ünnepi hangulat, az érzelmesség a szalonokba is beférkőzött, sokkal kedveltebb ilyenkor a romantikus stílus. Ebben az időszakban a fesztiválszezonra jellemző kihívóbb viseletek egyáltalán nem jellemzőek, de ez nem azt jelenti, hogy az elegánsan feltűnő hajviseletektől, -színektől is el kellene búcsúznunk. Lehet úgy is különleges a haj, hogy közben nem hivalkodó.

Akinek rövidebb a haja, annak sem kell lemondania az ilyen frizuráról, kevés loknizás, kicsipkézett fonatok, kis feltűzés, és máris kész az alkalmi viselet.

Az idei divat, a longbob különösen kedvez ennek a trendnek. A nem tépett, tömött, kicsit hosszú és igazán nőies hajviselet az ünnepi frizurákkal is nagyon jól harmonizál.

A kiinduló alapnál a haj hossza nem számít, de az egészséges csillogás elengedhetetlen. A hagyományos csillámos hajfényspray már nem divat, sokkal inkább a hajat is ápoló készítmények kerülnek előtérbe, a lényeg az élettel teli hatás.

A hajápolókat fontos, hogy személyre szabottan válasszuk ki, akár kérjük ki szakember tanácsát. Az egyéni fejbőr és haj igényeit figyelembe kell venni, így lesz tökéletes, csillogó és puha a végeredmény.

Már nemcsak hajápoló olajokat vásárolhatunk, hanem léteznek éjszakai maszkhoz hasonló készítmények is a frizurára. Ezek hajmosás nélkül is használhatók, lefekvés előtt kell őket felvinni, reggelre teljesen be is szívódnak. Amikor alszunk, a szervezet regenerálódik, igaz ez a hajra is – mondta a fodrász. Ha ápoljuk, kevésbé törik, és illatosabb is lesz. Ez főleg azoknak lehet fontos, akik növeszteni szeretnék tincseiket.

Hajszínek terén is változás történt, míg eddig a meleg, rezes árnyalatok voltak terítéken – még a sötétebb frizurák esetében is –, addig most inkább a hideg színek, a metálos, akár fémesen csillogó árnyalatok a legdivatosabbak.

Ahogy sötétedik az idő, úgy változik hajszínünk is, néhány árnyalattal legalábbis. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki drasztikusan változtat a hajszínén, egy kevés melír- vagy az ombre- és a balayage-technika segítségével szinte észrevétlenül alkalmazkodhatunk az évszakhoz.

Az ombre hajfestési technikának a segítségével a haj töve és vége között többárnyalatnyi különbség van, tehát színátmenet jön létre. Szinte áttűnésszerűen történik az átvezetés a sötétebbtől a világosabb irányába, vagyis végül minden tincs végének világosnak kell lennie. Az ecsetet függőleges mozdulatokkal, a hajszálakra nem rányomva, szinte csak rálehelve dolgozzák a festéket vagy a szőkítőt a hajba.

Balayage esetén az ombrénál finomabb, lágyabb szín­átmenetek kerülnek a hajba, ehhez söprögetős mozdulatokkal viszik fel a festéket, de a végső hatáshoz az is hozzájárul, hogy 2-3 színnel, illetve ezek több árnyalatával dolgoznak a profik.

Az átmenetes festéseknek az egyik legnagyobb előnyük, hogy praktikusak. Ha az átmenet alapszíne az eredeti hajszín, akkor a fej tetejét szinte nem is éri festék, ezért a lenövés sem látszik meg olyan hamar. Praktikussága mellett még természetes is.

Oláhné Horváth Erzsébet viszont azt ajánlja, színek tekintetében semmiképp ne kövessük vakon a divatot, arra figyeljünk, mi áll jól a bőr- és arcszínhez. Ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, kérjük ki szakember segítségét, így biztosan elégedettek leszünk a végeredménnyel.

A kontyok és fonatok világában viszont bátran lehet kalandozni, hiszen a különleges frizura nem hónapokra szól, és nem is roncsolja a hajat. A végeredmény mégis lehet különleges, egyedi, bohókás vagy romantikus. Bátran kifejezhetjük vele egyéniségünket.