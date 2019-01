A hely, ahol a három év alattiak szakszerű gondozása zajlik – Minden amit a bölcsődékről tudni kell

Leghamarabb 20 hetes korától adható bölcsődébe a gyermek, amely a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény.

Ha a gyermek a harmadik évét betöltötte, de még nem érett az óvodai nevelésre (például, mert nem szobatiszta), a negyedik évének betöltését követő augusztus 31-éig nevelhető és gondozható a bölcsődében. Az állami bölcsődék mellett vannak családi napközik és egyéb magánbölcsődék is, ez utóbbiakért azonban jóval mélyebbre kell nyúlnunk a pénztárcánkban.

Az állami bölcsődékben a legtöbb helyen időszakos tartózkodást is lehet kérni, ami napi néhány óra felügyeletet jelent, pár ezer forint ellenében. Illetve léteznek játszócsoportok is, ahol a gyermek megismerkedhet a közösséggel, azonban a szülők is végig ott tartózkodnak. Általában minden év április közepétől május elejéig zajlik a beiratkozás, de érdemes érdeklődni az adott bölcsődében a pontos dátumról. Vannak olyan bölcsődék, ahol egész évben folyamatosan be lehet iratkozni, és a szabad helyek függvényében határozzák meg a felvehető kicsik számát.

Az állami bölcsődékben az anyukának igazolást kell vinnie a munkáltatójától, amellyel bizonyítja, hogy valóban visszament dolgozni. Ha tanuló a szülő, azt kell igazolnia, hogy mely nappali tagozatú felsőoktatási intézmény hallgatója. Szükség van emellett egy igazolásra is a védőnőtől arról, hogy gyermekünk egészséges és közösségbe mehet.