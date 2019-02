A hideg esték ellenszere: forró hangulat a táncparketten – Interjú Puskás Balázs salsaoktatóval

Sokat tehetünk a téli levertség ellen: mozgással. Nem kell feltétlenül megerőltető gyakorlatokra gondolni, egy kis átmozgatás is jót tesz a szervezetünknek. Ha pedig mindezt jó társaságban végezzük, akkor biztos a siker. Puskás Balázs salsaoktatóval beszélgettünk.

A salsa az utcai latin táncokhoz sorolható. A név közvetlen jelentése fűszeres szósz, amely eredetileg a salsa zenére vonatkozott, innen kezdték el magára a táncra is használni a szót. A Kubában ösztönös, „elvek nélküli” táncok jellemzője a játékosság, a hétköznapi történések stilizált előadása. New Yorkban az El Barrio avagy a Spanish Harlem a salsa zene és tánc bölcsője. Az 50-es 60-as években a latin táncklubok gyors terjedésével igény lett egy új, tudatos latin táncra, ezért profi táncosok és koreográfusok kimunkálták a salsa alapfiguráit, melyhez a rumbától és mambótól kölcsönöztek lépéseket.

A salsa napjainkban bizonyára közelebb áll a Puerto Ricó-i bomba tradíciójához, mint a mambó/rumba hagyományhoz, mivel abban a pár forgásaival, egymással és a zenével versenyezve igyekszik csillogtatni az ügyességét.

Puskás Balázs már régóta hódol a tánc szenvedélynek, de koreográfusként is dolgozott. Az egyik – azóta megszűnt – magyar zenei csatornán pedig saját műsora is volt. Elmondta: két évadot is megélt az a táncos tehetségkutató, aminek az ötletével anno megkereste a csatornát. Később azonban már a tánciskola kötötte le a legtöbb idejét.

Harminc éve táncol, tizenöt évvel ezelőtt alapította meg az iskolát. A vasi megyeszékhelyen is rendszeresen indulnak tanfolyamok, négy különböző szinten foglalkozik a tanítványokkal. Elmondta, a sokéves jelenlét miatt már szépszámú salsa-közösség van Szombathelyen – és rendszeresen össze is járnak. Minden második szombaton az egyik helyi diszkóban találkoznak, kora este a hivatalos buli kezdete előtt. Aztán éjfélig is eltart néha a mulatság. Ezeken a rendezvényeken nagyon változatos a jelenlévők korosztálya, a legfiatalabb rendszeres résztvevők tizenhat-tizenhét évesek, de a nyugdíjasok is képviseltetik magukat.

Puskás Balázs azt mondta, ez mindenkire jó hatással van, a fiatalok iránymutatást kapnak, tiszteletet tanulnak, míg az időseknek segítenek kikapcsolódni, ellazulni. Ez a közösség nagyon összetartó, rengeteg „salsás házasság” és „salsababa” is született már a megyében. Ezekre az alkalmakra mindenkit szeretettel várnak, de az oktató azt mondta, egy minimális salsa tudással sokkal jobban élvezhető a buli, hiszen a legtöbbekben a ritmus hallatán megfogalmazódik az igény: csatlakozni szeretne a parketten lévőkhöz. Pedig a látvány és a hangulat önmagában is magával ragadó, és animációkat is tartanak, amelyekbe azok is bekapcsolódhatnak, akik nem igazán ismerik a tánclépéseket.

Ilyenkor kicsit populárisabb zenéket is játszanak, így „könnyebben fogyasztható” az este. A pár éve nagyon népszerű Despacito című dal például sok salsás kedvenc slágere, még koreográfiát is készítettek hozzá egy csoporttal. A salsa körtánc jellegű verzióját is gyakran táncolják ilyenkor – ez a Rueda de Casino. A párok kört alkotva, a vezető vezényszavára szinkronban táncolják a figurákat, gyakran párcserével, összefonódásokkal, ami különösen látványossá teszi a közös táncot.

Fél év tanulás után már látványos mozdulatsorokat tudnak előadni a diákok – tette hozzá a táncos. A salsa legfőképpen a táncos összejöveteleken, bulikban élvez kimagasló népszerűséget. Ez a stílus rendkívül alkalmas a kötetlen szórakozásra improvizatív, kreatív karakteréből adódóan illetve a modern, divatos zenei hangzásnak köszönhetően. A lépések jól variálhatók, kombinálhatók.

A férfinek a táncban kreatívnak kell lennie, vezetnie kell a nőt. A nőnek pedig ezt tudni kell követni, és meg kell tanulnia élni a nőiességével – mondta.

Amikor arról kérdeztük, mennyire kimerítő egy-egy ilyen edzés, azt mondta, ezt ő már nehezen ítéli meg, hiszen naponta akár hét órát is táncol. Ugyanakkor semmiképp sem állóképesség-növelés a cél, nem túl intenzív a hajtás. Főleg nem a kezdő szinten. Olyankor még lassabb zenéket választanak, hogy az is követni tudja az órát, aki kevésbé jó kondival érkezik. Ráadásul ez a helyes technika kialakításában is nagyon fontos. Ha valaki jól tanulja meg a lépéseket, akkor a salsa nem terheli meg az ízületeit. Kímélő mozgásforma. Ezért aztán időseknek is tökéletes választás lehet. Egy szórakoztató, átmozgató edzés mindenképpen jó hatással van a szervezetre.

Ráadásul közösségépítő szerepe is van, az órákon barátságok, kapcsolatok kötődnek.