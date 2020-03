A járvány érinti a horgászszervezetek napi működését

A koronavírus-járvány miatt nincs személyes ügyfélfogadás a vasi sporthorgász-szövetségnél, de elmaradnak a versenyek és a vizsgák is. Pecázni továbbra is lehet, de néhány elővigyázatossági intézkedést be kell tartani.

A koronavírus további terjedésének megakadályozása érdekében több intézkedést is bevezetett a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége. A szövetség vaskeresztesi ügyfélszolgálati irodájában a személyes ügyintézés lehetősége szünetel. Telefonos (+3694/506-835; +3670/3399703) és online ügyfélfogadással ([email protected]) azonban továbbra is rendelkezésre állnak. Határozatlan ideig felfüggesztették a tavaly sikertelenül kézbesített horgászkártyák személyes kiadását. A horgász egyesületek többsége időpont-egyeztetéssel továbbra is állít ki horgászengedélyeket, továbbá a szövetségi irodán zajló normál és SZÉP-kártyás horgászengedély-ügyintézés is egyaránt kezdeményezhető telefonon vagy e-mailen. A szövetség honlapján elérhető a jegyigénylő nyomtatvány, melynek használatával megrendelhető az idei engedély. Az állami horgászvizsgákat április 15-éig felfüggesztették, az érintettek átmenetileg tudnak szabályosan pecázni. Horgászvizsga nélkül váltható egy botos horgászatra jogosító, három hónapig érvényes online turista állami jegy, és szintén online elérhető a turista vasi napijegy.

A horgász egyesületeknél elhalasztották az összes programot és a Vasi Vizeken Általános Iskolai Horgászvetélkedő első feladatának beküldési határideje március 20-áról április 17-ére módosult. Fontos, hogy horgászat közben is mindenki betartson néhány elővigyázatossági intézkedést. A horgászok egymástól a vízpartokon minimum ötméteres távolságban helyezkedhetnek el. A szövetség kéri az idősebb korosztályba tartozó horgászokat, és azokat, akik betegséggel küzdenek, hogy feltétlenül maradjanak otthon. A halászati őrök ellenőrzésekor mindenki köteles az okmányok átadása nélkül felmutatni a kért engedélyeket és igazolványokat. A horgászok és a halászati őrök egyaránt kerüljék az üdvözlés szokásos formáit, így a kézfogást is