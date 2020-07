A katedrán oktató, a szaunában vezető, a teremben pedig edző

Jandrasits Andrea főállásban a bükfürdői gyógy- és élménycentrum szaunavezetője, szaunamesterként országos és világbajnokságok dobogósa. Volt kötélugró fényes sikerekkel, trambulin-, kötélugrás- és úszásedzéseket is tart, hétvégente edzőképzéseket vezet, és szeptembertől újra a katedrára áll egyetemi óraadóként. Pályájáról, szakmai építkezéséről kérdeztük.

Ő a lány, aki pattog a trambulinon, aki ha a program úgy kívánja, akrobatikus mozdulatsorokkal nyűgözi le a szaunázás szerelmeseit, és ő a gondolkodó nő is, aki az elmeolvasás témakörében kutatott, és rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakos hallgatókat tanít az egyetemen.

– Sportos családba születtem 1988-ban. Óvodás voltam még, amikor a szüleim beírattak a kőszegi várban működő tánc­csoportba Füle Magdolnához. Modern táncot, dzsesszbalettet, mazsorettet is tanultunk. A hatalmas mozgásigényemnek jót tett, amikor a táncok csokra mellett ugrókötelezni kezdtem. Beleszerettem a kreatív, fejlesztő mozgásba, fantasztikus közösség alakult, az általános iskolás és a gimnazista éveimet is végigkísérte a kötélugrás. A kőszegi négyessel 2000 és 2009 között versenyeztünk. 2001-ben elsők lettünk az Eb-n, ezt további két aranyérem követte; 2004-ben Ausztráliából világbajnoki ezüstéremmel jöttünk haza. Egyéniben 2006-ban Torontóban értem el a legnagyobb sikeremet: a kanadai nyílt bajnokságon aranyérmes lettem – meséli Andi. Bár már nem versenyez, az ugrókötelezés része az életének: a munkahelyéhez, Bükfürdőhöz közel, Zsirán edz egy tízfős csapatot, ügyes, lelkes általános iskolásokat.

A fürdőig a szombathelyi egyetemen keresztül vezetett az útja: ott végezte a rekreációszervezés szakot sportturizmus szakiránnyal, utána a mesterképzést 2012-ben. Közben nyaranta Cipruson dolgozott. Sportpszichológiát is tanult az egyetemen, tudományos diákköri konferenciákra jelentkezett, kétszer az országos megmérettetésre is eljutott, és különdíjas lett az elmeolvasással kapcsolatos kutatása. A mesterképzésre azért jelentkezett, mert a wellness és a fitnesz elméleti oldala is foglalkoztatta. Bükfürdőre járt gyakorlatra, ahol egy idő után sportanimációt, vízi tornát tartott. Az élet úgy hozta, hogy most már ő az animátorok gyakorlatfelelőse Bükfürdőn. 2012 októberétől – egyéves budapesti megszakítással – ez a munkahelye. A főiskola után sportanimátorként kezdett. Abban az évben adták át a fürdőn az új szaunavilágrészt – Andit képzésre küldték, ezután a wellnessrészen dolgozott szaunamesterként, 2015 óta szaunavezetőként, hat beosztottal.

– A 2010-es évek elején kezdett éledezni, majd új tartalommal megtelni a mesterség: a mazsorettben, a kötélugrásban begyakorolt mozdulatok jó alapnak, előnynek bizonyultak. 2004-ben kijutottam a vb-re párosban, és bronzéremmel jöttünk haza. 2016-ban az országos bajnokságon egyéniben 2. lettem. A szaunák világában lenyűgöző, hogy míg az élményfürdőrészben pörgés, nyüzsgés jellemző, addig a szaunatérbe lépve és a kabinban csend van, ellazulnak, átszellemülnek a vendégek. Ehhez hozzájárulnak az illatok, a zene, a relaxációs program, a pihenésről mi gondoskodunk. Időnként szaunaszínházat, show jellegű felöntéseket szervezünk jelmezben, dübörgő zenével, fényekkel, füstgéppel. A versenyre külön koreográfiával készülök, ott egy-egy történetet mesélek el negyedórában a program szabályosságára, fokozatosságára figyelve.

A munkaidején kívül Andi jumping (trambulinos) edzéseket tart Szombathelyen, bár a fő profilja ebben a sportban az edzőképzés. Mesteroktatóként megfordult Izraelben, Egyiptomban, Szaúd-Arábiában és Olaszországban, Németországban is tartott hétvégi kurzust. Szeptembertől harmadéves rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakosokat tanít az ELTE SEK-en. Vízi rekreációt oktat majd az uszodában, a kötélugrás elméletét és módszertanát a tanteremben. Sikerként éli meg, hogy nem csak a fizikai erejét, adottságait mutathatja be: a tanítás, szervezés, felkészítés másféle készségeket igényel, a jövőben ezeket szeretné még inkább kidomborítani. Bükfürdőnek hálás, amiért hátteret adtak szakmai fejlődéséhez. Jó érzéssel tölti el, hogy az ugrókötelezésben, a jumpingban, szaunamesterként és az egyetemen is mentora lehet fiataloknak, akik, mint anno ő, a pályájuk elején járnak. BTK