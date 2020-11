A kerékpározás javítja a keringésünket és könnyen válhat mindennapjaink részévé

A járványhelyzetben többen pattantak kerékpárra, és ez nemcsak a környezetnek, hanem egészségünknek is jót tesz. A sportág pozitív hatásairól dr. Simon Éva kardiológussal beszélgettünk.

Biciklizhetünk versenyszerűen, az otthonunkban, az utcán és a természetben is. A kerékpározás egyik fajtája a spinning, amely egy magas intenzitású edzésforma, a legtöbb kalóriát fogyasztó edzések egyike. Egy-egy alkalommal akár 7-800 kalóriát is elégethetünk, a sima biciklizésnél ez körülbelül 3-400 kalóriát jelent. Milyen pozitívumokkal számolhatunk még a kalóriaégetés mellett? Rengeteg kellemes egészségügyi hatása van – emeli ki a szakértő.

– A biciklizés az egyik legjobb szív- és érrendszeri edzés, javítja keringésünket, emellett egyszerre mozgathatjuk meg izmainkat. Könnyű karbantartani vele az alakot és ideális testsúlyunkat megőrizni, és hozzájárul az egyenletes izomeloszláshoz is, izomtömeget építünk vele.

A kerékpározás viszonylag könnyen válhat életünk részévé, hiszen munkába is járhatunk vele akár minden nap. A mentális egészségünket is javítja, remekül lehet közben gondolkodni, és ideális szabadtéri program, ami segít a stressz oldásában – sorolja a kardiológus.

Meglepő módon a városban is számtalan pozitív hatása érvényesül. Hiába az autók közelsége, a kipufogógázok alacsonyabban vannak a fejünknél és az orrunknál, egy autóban ülő személyt például ötször annyi káros gáz ér, mint a biciklist. Emellett nem kell a dugóban várakozni, tehát kevesebb időt kell eltölteni abban a környezetben, és a légmozgás is jobban érvényesül, a tájékozódási képességet is növeli. Ez utóbbi főleg gyerekkorban fontos, a tájékozódási pontok felismerésének, megfigyelésének képessége javulhat. Egy tanulmány szerint azoknál, akik kerékpárral járnak dolgozni, az olyan vezető megbetegedések kockázata, mint a szívbetegségek és a rák, ötven százalékkal csökkent.

A bicikli előnyt élvez a futással szemben abból a szempontból, hogy jóval kevesebb az esély az izomsérülésre, és nem terhel meg egyes izmokat és ízületeket annyira. Fontos azonban, hogy a kerékpárt, így például az ülésmagasságot helyesen állítsuk be, és a választásnál is mindig jól gondoljuk át, hogy a nekünk megfelelő típust használjuk – hangsúlyozza dr. Simon Éva.

A kerékpározás akár harminc százalékkal is felpezs­dítheti az agyi keringést, ezáltal javítja a szellemi képességeket, és immunerősítő hatása is ismert: heti négy-öt nap már negyven százalékkal csökkentheti a betegen töltött napok számát, és csökkenti a felső légúti betegségek kockázatának kialakulását, ez a változó időjárásban történő közlekedésnek köszönhető. Az álmatlanságban szenvedőknek is – a többi mozgásformához hasonlóan – segít, hiszen a kellemes elfáradás után könnyebb aludni. Kardio és mozgásszervi problémák esetén a szakemberek is szívesen vetik be, hiszen jól ellenőrizhető és adagolható a terhelés.