A madarak sérüléseket szerezhetnek, de ki is merülhetnek a harcban

A költési időszakban különösen fontos odafigyelnünk a madarak védelmére.

Tavasszal, a költési időszak kezdetén megzavarodó madarak épületek, autók ablakait támadhatják, ezt az ő megóvásukat szolgáló lépésekkel megelőzhetjük. Évről évre érkeznek tavaszi bejelentések olyan madarakról, amelyek épületek ablakában, autók visszapillantó tükrében akár napokon át saját tükörképüket támadják. Ennek következtében legyengülhetnek, megsérülhetnek, folyamatos kopogtatásuk, ürülékszennyezésük pedig zavaró lehet. Dr. Gyurácz József, a Magyar Madártani Egyesület Vas megyei helyi csoportjának elnöke elárulta, a hímekre jellemző viselkedés, jelenség hátterében pedig a területvédő magatartás áll.

A természetben a mesterséges tükröződő felületekhez hasonlóan gyakori tükörkép nem létezik, a nyugodt víztükörben tükröződő „ellenfél” legyőzhető, mivel a hullámzással a kép teljesen eltűnik, és a víz újabb elsimulásáig nem is tér vissza. Az ablakokban, tükrökben megjelenő ellenfél viszont nem tágít. Néhány madár képes olyan erővel harcolni az „ellenség ellen”, hogy sérüléseket okoz magának, vagy akár végkimerülésben el is pusztulhat. Ez ellen könnyen tehetünk: a tükröződő felületek eltakarásával, a külső visszapillantó tükrök behajtásával, függönynyel vagy szúnyoghálóval megelőzhető, de kihelyezhető a madarakat riasztó „rémzsinór”, vagy ragadozómadár-matricákkal is elriaszthatjuk az állatokat a támadástól. A viselkedés egyébként sok, hazánkban is előforduló fajtára jellemző, megfigyelhető a feketerigó-, vörösbegy-, barátposzáta-, zöldike- és pintypopulációkban is.

A nagy üvegfelületek nem csak az öntámadások miatt veszélyesek. Szombathelyen egyszer egy Olaszországban gyűrűzött vándorsólyom pusztult el, mert nekirepült egy szálloda tükröződő részének – idézi fel Gyurácz József. Ebben az időszakban főleg a fecskékre kell figyelni. Jelenleg már építkezésekhez sem adható ki engedély a fészkek eltávolítására. Ha ezenkívül is tennénk az állatokért, akkor sárgyűjtő hely készítésével segíthetjük őket a költési időszakban. Ehhez feláshatunk egy kis részt a kertben, de az is elég, ha egy nagyobb tálcába vagy virágalátétbe földet szórunk, majd addig öntözzük, míg már megáll rajta a víz. A tálcás sárgyűjtőt hagyhatjuk a földön, de erkélyen, teraszon kis asztalra vagy párkányra téve kínálhatjuk a fecskéknek. Fontos, hogy néhány naponta újra locsoljuk a földet. Ezzel nemcsak az új fészkek építését segítjük, hanem a fecskék ezt használják a sérült fészkek javításához és a telepek tatarozásához is.