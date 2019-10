A szabadban futni egész évben lehet ezzel a pár tippel!

Ősszel a hűvösebb, esősebb idő beköszöntével sokan veszítik el motivációjukat a szabadtéri sportokkal kapcsolatban és húzódnak be edzőtermi órákra, pedig a megfelelő ruházattal, felkészüléssel erre nem lenne szükség.

Pátkai Attila, a Szombathelyi Futóklub facebook csoportjának vezetője és a Szombathelyi Fulóklub Szabadidősport Egyesületének elnöke ad tippeket azoknak a futóknak, akik most kezdenének el, térnének vissza a futáshoz.

Milyen öltözetben induljanak futni a sportolni vágyók?

Most még jó idő van, ilyenkor elég egy rövidnadrág és póló, de ahogy hűvösebb lesz a levegő, 10-12 fok alatt már hosszúnadrágra és aláöltözetre is szükség lehet. Fontos, hogy ez mindenkinél egyéni, tapasztalja ki magának, de a réteges öltözködés fontos, hogy szükség esetén fel, vagy le tudjanak venni valamit.

Ha valaki hosszabb távon fut, az a jobb, ha az első pár kilométeren fázik, később úgyis bemelegszik, télen pedig mindenki fusson kályhától-kályháig, vagyis induljon otthonról és érjen vissza oda.

Mivel hamarabb sötétedik, fontos, hogy a futó ne csak lásson, hanem látszódjon is.

Igen, terepen, városban egyaránt fontos a láthatóság. Ezt segítheti a láthatósági mellény, vagy kisebb ruhára csíptethető villogó, de a legtöbb futóruházaton és most már a cipők sarkainak nagy részén is található fényvisszaverő csík is.

Milyen cipőt válasszon az, aki most kezd futni?

Fontos, hogy aki most vagy télen vesz cipőt, számoljon azzal, hogy ilyenkor vastagabb zoknit hord, mint a másik két évszakban, ezért tavasszal a cipő kicsit nagyban tűnhet majd.

A kezdőknek is érdemes beruházniuk egy futócipőre, nem elég egy sima sportcipő. A futócipők sarka úgy van kialakítva, hogy csillapítsa a talajra érkezéskor bekövetkező terhelést a szervezetre. Ez főleg a kezdőknél számít, mert ők extra igénybevételnek teszik ki magukat és a csípő-, térd-, vagy boka izületek nincsenek ehhez hozzászokva. Amúgy, ha pedig valaki megvesz egy jobb minőségű, drágább cipőt, kezdetben ez is szolgálhat motivációként, ha már kifizetett érte egy összeget, akkor használja.

Egy cipő átlagos élettartama 1000-1200 kilométer, ami kezdőknél, rövid távok esetében sokáig bírja, de komolyabb távokon, futóknál lehet, csak fél évet bír ki.

Zenével vagy anélkül jobb futni?

Régen én is zenére futottam, de most egyre ritkábban teszem, sőt zavar is. Mindenkinek más az ízlése, van aki így szeret futni. Azonban, ha már erdőben fut valaki, akkor élvezze inkább a természet csendjét, városban pedig kifejezetten veszélyes is tud lenni. Aki mindkét fülét bedugja vagy hangosan hallgat zenét, az nem hallja meg a mögötte közlekedőt, aki lehet ártó szándékkal követi, hallottunk több futótámadásról is. De lehet, hogy az autót sem hallja meg, így balesetet okozhat vagy szenvedhet el.

A kezdő futók közül sokan felejtkeznek el a bemelegítés és nyújtás fontosságáról?

Igen, pedig mind a kettő nagyon fontos. A bemelegítés egyszerűbb, elég, ha a futó az első pár kilométer lassabban teszi meg, majd leáll nyújtani és ezután nagyobb tempóban teljesíti a kitűzött távot. Az edzés, futás végén pedig sokat és alaposan kell nyújtani, hogy ezzel elkerüljék a komolyabb sérüléseket.

De emellett természetesen fontos a megfelelő folyadékbevitel és pótlás is, indulás előtt fél órával érdemes inni legalább egy pohár vizet, viszont sportolás előtt két órával már ne fogyasszon ételt, főleg nem valami megterhelőt.