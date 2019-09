A szépség és a nőiesség kulcsa az önbizalomban rejlik

Bangó Mária Mira egy igazi sokoldalú személyiség: rekreáció és egészségfejlesztő szakot végzett, ezen kívül mentálhigiénés asszisztens, valamint testépítő edző és hastáncoktató egyben előadóművész. Hivatásából adódóan napi szinten foglalkozik az egészség, a szépség, a nőiség kérdéseivel, az arra adható válaszokkal fizikai és lelki síkon egyaránt, hiszen holisztikus szemlélettel gondolkodik ezekről.

Korábban a fizikai felkészülésről készítettünk cikkeket, melyben sminkes, fotós, modell és személyi edző is adott tanácsot a jelentkezőknek. Jelenlegi cikkünkben más oldalról próbáltuk megközelíteni a szépség fogalmát. Mirát arról kérdeztük, miként hozhatjuk elő a belső szépséget, a nőiséget.

Mit jelent az Ön számára a nőiség?

A nőiség valamely megfoghatatlanul magasfokú összhang; finomság, érzékenység, önmagunkkal és a világgal való harmónia. Az önmagával jóban lévő nő tudja a helyét a világban, tisztában van az értékeivel, az erejével, ezért azt is megengedheti magának, hogy olykor gyenge nő legyen. Nem kell mindig amazonnak lenni, nem tud valaki, mindig erős lenni, erre nincs is szükség. A roppant erős nőknél is eltörhet időnként az önbizalom-mécses, de ez egyáltalán nem baj, az a mécses javítható.

A szépségben ott rejlik a nőiség, mivel lehet előhozni?

Az önbizalom hozza a felszínre. Ha valaki csak a külső (vissza)jelzésekre támaszkodik , az később könnyen összeomolhat és nem tud más alternatívára támaszkodva újraépítkezni. Az egyén dönti el, hogy mit hall meg, mennyire engedi be a negatív kritikát, mert lehet, hogy az tönkreteszi őt egy napra, egy hónapra, egy életre. Ez a saját felelősségünk önmagunkért, ahogy a saját boldogulásunk, boldogságunk is. Nem kell és nem is szabad mindenkinek megfelelni, csak önmagunknak!

Hogyan fejleszthető, erősíthető meg az önbizalom?

Szerintem fontos, hogy az egészséges, önbizalommal teli nő legyen a példakép. A legfontosabb az ápoltság, a kornak, testalkatnak megfelelő megjelenés, tudja eldönteni, mit hangsúlyozzon a küllemében. Ha valakinek ehhez szüksége van stylistra, akkor keresse meg azt a szakembert, aki segíthet neki. Menjen el edzőhöz, fodrászhoz, kozmetikushoz. Kérjen tanácsokat a haj- és bőrápoláshoz, tippeket a napi sminkeléshez.

Fontos, hogy mindenkinek azt a formát kell megtalálnia, amiben jól érzi magát, nem a kiló számít elsődlegesen, a centi fontosabb. Nézzen bele a tükörbe és találja meg magán azt a pontot, ami szép. Ez lehet a haja, a kislábujja körme. Aztán minden nap kell egy újabb pontot találnia, amit szeret önmagán vagy változtatni akar rajta és ha sikerül, akkor dicsérje és jutalmazza is meg önmagát, értékelje az apró sikereket is.

A mozgás, tánc miként segíthet benne?

A tartás hozzátartozik a megjelenéshez, amiben segít a tánc is. A tánc a nők életében roppant fontos, igazából majdnem mindegy, milyen táncot választ. Már az őskorban táncoltak a nők a termékenységért, esőért, jó termésért. A ritmusos mozgás ott van az emberiség, a nőiség bölcsőjében. A tánccal karbantarthatjuk az izmainkat, formálhatjuk az alakunkat, a nőies megjelenést erősítve.

A hastánc életkortól és testalkattól függetlenül bárkinek ajánlott. Én a nőiség táncának gondolom, mert a női alkatra, izomzatra, csontozatra szabódott, légies, könnyed, elegáns, javítja a tartást. Azonban a tánc a lélek karbantartásában is fontos szerepet játszik. A modern korban, a mostani szépségideál az egészséges nő, aki az élet több színterén helyt tud állni. Otthon, a munkában, a családban, ehhez pedig fel kell töltődnie valamivel. Ez lehet a tánc, vagy bármilyen más mozgásforma is, a lényeg, hogy passzoljon a személyiségéhez és hosszú távon is végezni tudja.