A Vas Népe lapjaiból készülnek egyedi és környezetbarát kosarak

Virág- és bortartót, női táskát, nagy méretű játéktárolót és egyedi méretű, fiókot helyettesítő kosarat is font már Kalmár Zsuzsanna papírból, pontosabban újságunk lapjaiból. A technikát bárki elsajátíthatja az interneten, de némi kézügyesség és egy jó adag kitartás mindenképpen szükséges mellé.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Halomban állnak a Vas Népe korábbi számai egy vönöcki ház dolgozószobájában. A helyi óvoda és a szomszéd is jó ideje ide gyűjti a napilapot. Kalmár Zsuzsanna aztán jó tízcentis csíkokat vág belőlük, majd egy vékony fémpálca és egy pötty faragasztó segítségével felsodorja a papírt. Ezek a kis papírvesszők lesznek munkáinak az alapjai. Ma már gyorsan jár a keze, megtanulta, hogy srégen kell tekerni, hogy nem mindegy, milyen szorosra húzza az anyagot és hogy meddig vár a száradással.

– Minden papírnak van száliránya, amerre szépen, egyenletesen lehet tépni. A Vas Népénél ez a függőleges. A felsodort csíkokat egyenként lekezelem lazúrral, ettől kemény és tartós lesz. Színezni többféle módon lehet, általában textil- vagy hígított falfestéket használok – meséli az eredetileg varrónőként végzett, ügyes kezű fiatal édesanya. Zsuzsanna negyedik gyermekének születése után döntött úgy, otthoni elfoglaltságot keres magának, végül a közösségi portálon bukkant erre a technikára. – Mindig szerettem a kihívásokat, ezért valami újat akartam kipróbálni. Tudok varrni, kötni és hímezni, de azokban nincs semmi különleges. Továbbá szerettem volna, hogy amit csinálok, az ne csak szép, de praktikus is legyen – teszi hozzá.

Hajlékonyabb az igazi vesszőnél

A technika pontos eredete nem ismert, de Oroszországban, Spanyolországban, Szlovákiában nagyon nagy teret hódít, és hazánkban is egyre népszerűbb. Előnye, hogy nem kell hozzá túl sok alapanyag, türelemmel és kitartással bárki megtanulhatja, ráadásul környezetbarát. Zsuzsanna csak vizes bázisú festéket használ, így jó szívvel tartja az általa készített tárolókban a játékokat, de még gyermeke farsangi jelmeze – a gomba kalapja – is így készült. Ezen dolgozott akkor is, mikor nála jártunk. Meg is mutatja közben: a pálcákat úgy toldjuk, hogy az egyik keskenyebb végét a másik vastagabb végébe dugjuk, ragasztásra nincs is szükség. Ma már nem csak a család számára készít papírvesszőből tárgyakat.

– Sokan azért keresnek meg, mert szükségük lenne tárolókosárra, de készen nem kapható akkora méretben, amekkora az adott helyre épp befér. Általában nemcsak nagyságukban, mintájukban is egyediek ezek a darabok. Többféle módon összefonhatók a szálak, igyekszem mindig az adott helyiségbe illőt választani. Az igazi vesszőnél hajlékonyabb ez az anyag, sok mindent megenged – mondja Kalmár Zsuzsanna. Végül megjegyzi: szíve szerint egész nap fonna. Nem titkolt vágya, hogy egyszer a hobbija lesz a főállása.

Rend a lelke mindennek

Összepakolni és a rendet fenntartani is egyszerűbb, ha mindennek megvan a helye otthonunkban. Kategorizálhatjuk, csoportba is rendezhetjük a gyerekjátékokat, a konyhai és a fürdőszobai kellékeket, a kisebb elekronikai eszközöket, de még a ruhákat is a gardróbon belül. Érdemes e szerint mindent külön fiókban vagy kosárban tárolni, a szekrénybe pedig belső elosztókat tenni – ha nem kell mindent ki- vagy lepakolni egy dologért, nagyobb eséllyel marad miden más a helyén. A kosarak jó szolgálatot tehetnek nyitott polcokon, a dohányzóés íróasztalon, az előszobában vagy a kamrában is. Amilyen hasznosak, olyan mutatósak is, egyúttal fel is öltöztetik otthonunkat.

Kiemelt képünkön: Kalmár Zsuzsanna négy éve fon papírvesszőből, ma már jól ismeri az apró fogásokat