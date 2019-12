Ahol a kitartás, a szorgalom, az erő és a segítségnyújtás együtt célokat valósít meg

Három fiatal álma vált valóra azzal, hogy 2019. október 5-én megnyithatták a szombathelyi Zanati úton a Decathlon áruház mellett a Sawarrior Gym funkcionális edzőtermüket.

Az alapítók szombathelyi sportolók, sportoktatók: Hangay Péter EB bronzérmes, Magyar bajnok kung fu versenyző és edző, sportmenedzser, Hangay Krisztián szintén kung fu Magyar bajnok sportoktatók, és Lippai Dávid futsal MEFOB bajnok, spinning-, és személyi edző, akiknek eddigi életében a sport jelentette a főszerepet.

Elhatározták, hogy saját lábra állnak, és létrehoznak egy edzőtermet, ahol helyet tudnak biztosítani azoknak, akik akarnak tenni az egészségük érdekében, sportolni, fogyni, vagy csak egy kicsit fittebben szeretnének élni.

Vállalkozásukat teljesesen saját erőből hozták létre, nem tudtak igénybe venni pályázati forrásokat, viszont a családi, baráti társaság rengeteg támogatást, segítséget – ide értve a szakipari,- kétkezi munkákat is- adott a lelkes fiataloknak, hogy az álmuk megvalósulhasson.

Személyi edzések a vendégeink igényei szerint történnek, a csoportos óráinkat mindenki számára ajánljuk, aki a sportot a mindennapi élete részévé szeretné tenni- csoportos óráink részletes leírását és bemutatását a közösségi oldalunkon meg találják. Nyitva tartásunk bejelentkezés alapján történik!- nyilatkozta Hangay Péter

A mai rohanó és pénzorientált világunkban az emberek sajnos mindent alárendelnek annak érdekében, hogy a saját és családjuk anyagi biztonsága megfelelő legyen és emiatt hajlamosak elhanyagolni a saját fizikai állapotuk karbantartását is, mi ebben szeretnénk segíteni.- mondta el Lippai Dávid

Az emberek életében tapasztalható a motiváció, akaraterő hiánya. Erre a kettőre valójában az élet minden területén szükség van, ha az embernek tervei vannak, mint pl.: ha valaki fogyni vagy éppen erősödni szeretne. Edzéseinket úgy állítjuk össze, hogy mind a kezdők, mind a haladók egyaránt maximalizálni tudják képességeiket kellő motiváció mellet, amit mi biztosítunk edzéseinken jó társaság és hangulat mellett. – tette hozzá Hangay Krisztián

A „Sport Egymásért” program ötlete is innen indult, azért is született meg a fejükben, mert szerették volna valamilyen formában megköszönni és továbbadni azt a sok jót, amit kaptak az edzőterem készítése során. Megmutatkozott számukra, hogy a sport jelentős az egészséges életmód szempontjából, de közösségformáló, összetartó ereje is megkérdőjelezhetetlen, együttes összefogással a célok elérhetők.

„A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze”, fogalmazott Szent-Györgyi Albert.

Támogatónk között tudhatjuk Putz Attila Urat a 7. számú választókerület képviselőjét, aki a jövőben is segíti a Sawarrior Gym csapatának munkáját.

A „Sport Egymásért” program:

„Csak úgy tudod igazán megváltoztatni és jobbá tenni az életedet, ha megváltoztatod és jobbá teszed másokét.”

Szombathelyi régióban élő sérült, beteg, rehabilitációra szoruló gyermeket/fiatalokat és ehhez kapcsolódó alapítványokat szeretnének támogatni.

Adott időpontban várják a sportolni és segíteni vágyókat. Az órákon résztvevők, becsületkasszába tehetik az edzésre szánt pénzt, amit családoknak vagy éppen alapítványoknak adnak át, valamint a támogatott részére rehabilitációt-, fejlesztő foglalkozásra helyet, eszközöket, a szülőknek a hatalmas lelki, és erőn felüli teljesítéshez edzési lehetőséget biztosítanak. Minden gyűjtéshez egy masszőr is csatlakozott.

Október 19-én Erdélyi Rolikának gyűjtöttek, ahol egy teljes rehabilitáció költségét sikerült összegyűjteniük. Roli nagyon jól érezte magát a teremben, az eszközöket is kipróbálta, nagyon ügyes volt a húzódzkodásban is.

November 23. Katona Olivér segítésére befolyt összeg a mozgását segítő eszközök beszerzését teszi lehetővé.

Olivér kedvence a traktorgumi volt, jól eljátszott vele és a TRX-el is ügyesen bánt. A felszerelés nagy részét kipróbálta.

Március 14. Mák Dóri DKM Alapítvány

Jelenleg integrált játszóterekre gyűjtenek, amiben mi is segíteni szeretnénk.

Elérhetőségek, az órákra bejelentkezés:

https://www.facebook.com/gymsawarrior/

Külső-Zanati út 41, Szombathely, 9700