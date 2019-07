Aranyszínű baracklekvár, a házi sütemények kelléke – Az alapanyag kiválasztása fontos lépés

Fontos állomásához érkezett a befőzési szezon: itt a házi sárgabaracklekvár készítésének szezonja. Ez a finomság egyetlen háziasszony polcáról sem hiányozhat, hiszen nagyon sok hagyományos házi sütemény elképzelhetetlen nélküle.

Séfelné Horváth Ilona pedagógus nagy háztartást vezet. Szeret sütni-főzni, mestere a rétesnyújtásnak és nyáron a kamrapolca is mindig megtelik házi szörppel, befőttel, lek­várral.

A jó kajszilekvár a gyümölcs kiválasztásánál kezdődik – tudjuk meg tőle. Olyan árut vegyünk a piacon, ami lágy tapintású, de azért nem túl puha. Ica, ha elég édes a barack, másfél kilónként 40 deka cukrot tesz a lekvárba, ezenkívül nem lesz szükségünk másra, mint egy kevés citromsavra.

A barackot mossuk meg, ha kisebb hibákat találunk, azokat távolítsuk el. Egy fazékban forraljunk vizet, amikor gyöngyözik, dobjuk bele az egész barackokat és egy-két percig hagyjuk benne. Érdemes erre az előkészületi műveletre időt szánni, mert így rövid hűtés után könnyedén le tudjuk húzni a barackok héját. Eltávolítjuk a magot is és a gyümölcshúst egy tálba gyűjtjük. A massza tetejét megszórjuk kevés citromsavval, hogy ne barnuljon. Ha nagyon sok alapanyaggal dolgozunk, és sok lé keletkezett, abból félreteszünk, hogy ne legyen túl híg a lekvár.

A barackot egy lábasban lassan, folyamatos keverés mellett addig főzzük, amíg fortyogni kezd. Ekkor tesszük csak bele a cukrot, mert ha az elejétől együtt forraljuk, a cukor karamellizálódik és a lekvárunk barna lesz. Amikor a cukor teljesen felolvadt, még öt-hat percig forraljuk, és kész is van.

Az üvegeket előre kifertőtlenítjük, fémtepsire állítjuk. A lemosott fedőket egy késhegynyi szalicillal elkevert vízbe áztatjuk, így csírátlanítjuk. A lekvárt forrón az üvegekbe merjük, csak kevés üres helyet hagyva a tetején. A fém tetőkkel lezárjuk az üvegeket és fejtetőre fordítva rakjuk vissza a tepsire. Takarókkal, párnákkal körberakjuk és a tetejét is letakarjuk. Így hagyjuk kihűlni a száraz dunsztban legalább 24 órán át, aztán rakhatjuk is az üvegeket a kamra polcára.

A visszamaradt citromsavas baracklevet kevés cukorral édesítjük, botmixerrel egy-két tisztított barackot hozzákeverünk. Egy lábasban gyöngyözésig főzzük, majd üvegekbe vagy kancsóba töltjük és hűtve üdítőként fogyasztjuk.

Ica ezekben a napokban még jostából készít finom, fanyar ízű lekvárt. A gyümölcsöt, miután megpucoltuk, szintén kevergetve, lábasban főzzük, de amikor felforrt, át kell törni botmixerrel. Mivel ez savasabb gyümölcs, súlyának legalább fele mennyiségű cukorral főzzük tovább sűrűsödésig. A továbbiakban a barackhoz hasonlóan járunk el vele.