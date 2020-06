Az albérletkeresés rejtett buktatói

A fővárosi albérletek piacán alapvetően is nehéz megfelelően kiismerni magunkat. Arról nem is beszélve, hogy az először eszünkbe ötlő igények/gondolatok szinte biztosan nem fednek le minden olyan szempontot, melyek a mindennapok során fontosak lesznek. Milyen „extrákra” lehet érdemes figyelnünk?

Az albérletkeresés nyűgje

Budapest rengeteg embert „mozgat” napi szinten. Ám kis túlzással legalább annyian keresik helyüket a városban, mint ahányan már megtalálták. A „keresők” pedig folyamatosan jelen vannak a kiadó ingatlanok piacán. Az online tér számos lehetőséget tartogat ilyen szempontból. A fejlett albérlet keresőmotorok segítségével a saját kritériumaink, vagy akár térkép segítségével is böngészhetünk a lehetőségek között. A kiadó lakások bőséges kínálatának köszönhetően előbb-utóbb mindenki megtalálja bérleményét, ám az is biztos, hogy idővel felmerülnek olyan, a mindennapokban érzékelhető körülmények, melyek albérlet kereső „hadjáratunk” során nem feltétlenül jutnak eszünkbe. Íme 5 tipp, mely elsőre talán kevéssé evidens, ám nagyban befolyásolja életminőségünket.

A szomszédkérdés

Bár nem közvetlen lakótársaink, de mindössze egy fal választ el tőlük, így tetszik vagy sem, a szomszédaink nagyban megkeseríthetik életünket. Fontos lehet tehát tisztázni az albérletkeresés során, hogy a kiadó lakás szomszédságában milyen közösség is él. Mennyire zajosak, vagy éppen kényesek a zajokra, mennyire illeszkedik az életvitelük a miénkhez. Ezt persze nehéz lehet előzetesen felfejteni, de mindenképpen érdemes érdeklődni, mielőtt aláírjuk az albérlői szerződést.

Zajártalmak

Bár valamilyen szinten ez is kapcsolódik a szomszédainkhoz, ám sokkal több lehetséges zajtényező van, mely zavarhatja nyugalmunkat. Még csak nem is kell semmi különösre gondolni, elég ha egy légifolyosó alatt helyezkedik el bérleményünk, netán hangosabb szórakozóhelyek, sportlétesítmények szomszédságába költözünk, vagy netán albérletünk forgalmasabb útvonalak, építkezések, esetleg zajosabb munkavégzést folytató cégek szomszédságában helyezkedik el. A saját nyugalmunk érdekében ezt is érdemes feltérképezni.

Közlekedés

A fővárosban a tömegközlekedés a mindennapok szoros velejárója. Nagyot nyerhetünk, ha olyan albérletet keresünk, mely ilyen szempontból is remek elhelyezkedéssel bír. Sok esetben akár egy kintebb eső albérlet sem szenved hátrányt belvárosi társaihoz képest, ha tömegközlekedés szempontjából kiemelet helyen található.

Szigetelés

Egy erősen szakmai szempont, mely energetikailag és zaj szempontjából sem mindegy. Mielőbb kibéreljük az adott ingatlant, érdemes lehet egy szakértővel ilyen szempontból is átnézetni, esetleg érdeklődni a főbérlőtől, hiszen egy nem megfelelő hő- és zajszigetelésű lakással hosszútávon sokat bukhatunk.

Parkolás

Ha rendelkezünk autóval, a fővárosi parkolás mindig neuralgikus pont. Sok esetben a saját ingatlanunknál, bérleményünknél sem lehetséges megoldani az ingyenes, biztonságos parkolást. Mindenképpen tájékozódjunk előzetesen a lehetőségekről: tudunk-e a ház közvetlen közelében, esetleg saját mélygarázsban parkolni, hiszen járművünk biztonságos tárolása elengedhetelen szempont.